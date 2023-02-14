https://crimea.ria.ru/20230214/obekty-transporta-i-tek-usilyat-zaschitu-iz-za-ugroz-so-storony-ukrainy-1126971359.html

Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины

Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины

На объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту в связи с угрозами посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T13:37

2023-02-14T13:37

2023-02-14T13:37

россия

александр бортников

безопасность

новости

национальный антитеррористический комитет (нак).

безопасность республики крым и севастополя

общество

транспорт

топливно-энергетический комплекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. На объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту в связи с угрозами посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета."Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось, отметили в антитеррористическом комитете."Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации", - добавили в информационном центре.На фоне событий на Украине киевский режим усилил пропагандистскую кампанию, нацеленную на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, резюмировали в НАК.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризмуГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на СтавропольеГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию

https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html

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россия, александр бортников, безопасность, новости, национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность республики крым и севастополя, общество, транспорт, топливно-энергетический комплекс