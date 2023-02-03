https://crimea.ria.ru/20230203/chrezvychayno-vazhnyy-vopros-putin-sobral-sovbez-po-terrorizmu-1126762939.html

"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризму

"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризму - РИА Новости Крым, 03.02.2023

"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризму

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T15:31

2023-02-03T15:31

2023-02-03T15:31

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

политика

безопасность

россия

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

дмитрий медведев

валентина матвиенко

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124987198_0:0:3233:1818_1920x0_80_0_0_fd2ce8dfc61e3d9e0ebe8386f5a6de86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом."Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. А сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал Путин на совещании в пятницу.С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены СБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФРабота оборонных предприятий вселяет уверенность в победе России – ПутинАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева

https://crimea.ria.ru/20230131/putin-poruchil-usilit-dosmotr-transporta-na-granitsakh-s-krymom-1126691342.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности рф, политика, безопасность, россия, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), дмитрий медведев, валентина матвиенко, вячеслав володин, владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), сергей шойгу, министерство обороны рф