https://crimea.ria.ru/20230110/shoygu-zayavil-o-rasshirenii-arsenala-sovremennykh-udarnykh-sredstv-vs-rf-1126322287.html

Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ

Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФ

Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются главным гарантом суверенитета страны. Об этом в ходе селекторного совещания во... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T13:39

2023-01-10T13:39

2023-01-10T13:45

армия и флот

сергей шойгу

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются главным гарантом суверенитета страны. Об этом в ходе селекторного совещания во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач Шойгу назвал расширение арсенала современных ударных средств. А также совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта. Министр подчеркнул, что будут увеличены боевые возможности Воздушно-космических сил. Изменения коснутся как работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, так и совершенствования беспилотных летательных аппаратов.В России разработают стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года >>Предстоит масштабная работа по доработке амуниции и экипировки личного состава. Кроме того, будет модернизирована работа военкоматов. Планируется оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями и промышленностью, обновить систему гражданской и территориальной обороны, перечислил Шойгу.В конце декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что состав и организационная структура российских соединений и воинских частей постоянно совершенствуется, за год в них поступило более 3 тысяч единиц различных видов вооружения.Переоснащение продолжается и в стратегических ядерных силах, упор сделан на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизацию самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.Президент России Владимир Путин ранее заявил о нарастании угрозы ядерной войны в мире.Читайте также:Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подаркомКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и ШойгуВоенный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20221230/chto-zhdet-krym-v-2023-godu-ekspert-otsenil-uroven-bezopasnosti-regiona-1126215237.html

россия

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Сергей Шойгу о расширении арсенала ударных средств Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. 2023-01-10T13:39 true PT3M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новости