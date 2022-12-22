https://crimea.ria.ru/20221222/rossiya-porazila-1300-kriticheski-vazhnykh-obektov-ukrainy-1126082550.html

Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины

Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины

Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T16:23

2022-12-22T16:23

2022-12-22T16:42

сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

валерий герасимов

министерство обороны рф

энергетика украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884394_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_3e45ffb8bbc284488c47c61524129ece.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.С конца февраля оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая порядка 150 вылетов в день.В целом же, по оценкам российского силового ведомства, за время спецоперации страны Запада поставили Украине более 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5 тысяч беспилотников, тысячу боевых бронемашин, более 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов и другое вооружение.По словам Герасимова, США и их союзники продолжают поставлять Киеву военную помощь, тем самым затягивая конфликт. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине достигла почти 100 миллиардов долларов, при этом наибольшие суммы поступают от Штатов, Великобритании, Польши и Румынии.Наращивание потенциала России Состав и организационная структура российских соединений и воинских частей постоянно совершенствуется, за год в них поступило более 3 тысяч единиц различных видов вооружения. "В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов. Переоснащение продолжается и в стратегических ядерных силах, упор сделан на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизацию самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%. "Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.Неуязвимый "Кинжал" По словам Герасимова, во время спецоперации на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. И опыт доказал его эффективность. Так, российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны. "Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", — сказал он.

https://crimea.ria.ru/20221208/vosstanovit-energosistemu-ukrainy-poka-nevozmozhno--zayavlenie-zelenskogo-1125745646.html

https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий герасимов, министерство обороны рф, энергетика украины