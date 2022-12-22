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Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины
Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T16:23
2022-12-22T16:42
сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
украина
валерий герасимов
министерство обороны рф
энергетика украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.С конца февраля оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая порядка 150 вылетов в день.В целом же, по оценкам российского силового ведомства, за время спецоперации страны Запада поставили Украине более 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5 тысяч беспилотников, тысячу боевых бронемашин, более 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов и другое вооружение.По словам Герасимова, США и их союзники продолжают поставлять Киеву военную помощь, тем самым затягивая конфликт. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине достигла почти 100 миллиардов долларов, при этом наибольшие суммы поступают от Штатов, Великобритании, Польши и Румынии.Наращивание потенциала России Состав и организационная структура российских соединений и воинских частей постоянно совершенствуется, за год в них поступило более 3 тысяч единиц различных видов вооружения. "В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов. Переоснащение продолжается и в стратегических ядерных силах, упор сделан на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизацию самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%. "Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.Неуязвимый "Кинжал" По словам Герасимова, во время спецоперации на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. И опыт доказал его эффективность. Так, российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны. "Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", — сказал он.
https://crimea.ria.ru/20221208/vosstanovit-energosistemu-ukrainy-poka-nevozmozhno--zayavlenie-zelenskogo-1125745646.html
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украина
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РИА Новости Крым
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4.7
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сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий герасимов, министерство обороны рф, энергетика украины
Материал дополняется
Россия поразила 1300 критически важных объектов Украины

Герасимов: российские войска в ходе СВО поразили 1300 критически важных объектов Украины

16:23 22.12.2022 (обновлено: 16:42 22.12.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации поразили более 1300 критически важных объектов Украины, что существенно снизило боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", - сказал Герасимов на брифинге в четверг.
С конца февраля оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая порядка 150 вылетов в день.
В целом же, по оценкам российского силового ведомства, за время спецоперации страны Запада поставили Украине более 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5 тысяч беспилотников, тысячу боевых бронемашин, более 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов и другое вооружение.
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По словам Герасимова, США и их союзники продолжают поставлять Киеву военную помощь, тем самым затягивая конфликт. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине достигла почти 100 миллиардов долларов, при этом наибольшие суммы поступают от Штатов, Великобритании, Польши и Румынии.

Наращивание потенциала России

Состав и организационная структура российских соединений и воинских частей постоянно совершенствуется, за год в них поступило более 3 тысяч единиц различных видов вооружения.
"В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов.
Переоснащение продолжается и в стратегических ядерных силах, упор сделан на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизацию самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.
"Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.
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Неуязвимый "Кинжал"

По словам Герасимова, во время спецоперации на Украине впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие. И опыт доказал его эффективность. Так, российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны.
"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", — сказал он.
 
СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФЭнергетика Украины
 
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