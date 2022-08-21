https://crimea.ria.ru/20220821/shoygu-rasskazal-o-primenenii-raket-kinzhal-na-ukraine-1124238217.html
Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине
Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине
Российские военные трижды применяли гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, ею наносятся удары по особо важным целям,... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T11:51
2022-08-21T11:51
2022-08-21T11:51
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
украина
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные трижды применяли гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, ею наносятся удары по особо важным целям, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу отметил, что ракета "Кинжал" уникальна своими характеристиками."Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить", – добавил министр.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220815/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-iskanderov-na-ukraine--video-1124164183.html
https://crimea.ria.ru/20220621/pervyy-sarmat-vstanet-na-boevoe-dezhurstvo-v-kontse-2022-goda-1123605048.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, армия и флот, украина, сергей шойгу
Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине
Шойгу: гиперзвуковая ракета "Кинжал" трижды применялась в ходе спецоперации на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские военные трижды применяли гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, ею наносятся удары по особо важным целям, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Она (ракета "Кинжал" – ред.) применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям", – сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".
Шойгу отметил, что ракета "Кинжал" уникальна своими характеристиками.
"Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить", – добавил министр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.