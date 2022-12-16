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"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 16.12.2022
"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T11:53
2022-12-16T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.Взрывы в КиевеСерия взрывов прогремела в нескольких районах украинской столицы. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры.После ударов возникли перебои с электричеством, украинские СМИ сообщили об отсутствии света в нескольких районах города. Кроме того, приостановлена работа метро и электротранспорта.Взрывы в ХарьковеМэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях."В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно, под ракетным ударом инфраструктурный объект. Город обесточен, но работают все "пункти незламності" (пункты несокрушимости - ред.), где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он в своем Telegram-канале.Харьковский метрополитен приостановил движение поездов.Взрывы в ЗапорожьеНесколько взрывов прогремели и в городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе пропало электричество, на правом берегу виден дым."В городе уже третья за сегодня волна взрывов. После них во всех районах Запорожья частично или полностью пропало электричество. Также на правом берегу поднимается большой столб дыма. Работает украинская ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Пройдите в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по объектам в городах УкраиныО прилетах сообщили также главы других городов и областей страны. В частности, губернатор Одесской области заявил, что от новой ракетной атаки пострадала критическая инфраструктура. Подтвердили прилет и власти Кривого Рога.Электричество исчезло и в Полтаве. Местных жителей просят не покидать укрытий."Полтава без электроэнергии. Сохраняйте спокойствие. Выключите все электроприборы. Пока мы остаемся без электроснабжения. Воздушная тревога продолжается", - сообщил мэр города Александр Мамай.О взрывах и возникших после них перебоях со светом сообщается также в Тернопольской области, Кременчуге, Днепре и других городах. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГДВ Крыму призвали продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины
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новости, сво, украина, киев, в мире, владимир кличко, харьковская область, одесса, энергетика украины
"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах

Взрывы прогремели в Харькове, Киеве, Днепре: повреждены объекты инфраструктуры

11:53 16.12.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в пятницу утром в ряде областей Украины, повреждены объекты инфраструктуры. Обесточенными оказались крупные города, возникли перебои с отоплением и водоснабжением, приостановлена работа транспорта, сообщили мэры украинских городов и местные СМИ.

Взрывы в Киеве

Серия взрывов прогремела в нескольких районах украинской столицы. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры.
"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место. Также взрывы в Днепровском и Голосеевском районах. Атака на столицу продолжается", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
После ударов возникли перебои с электричеством, украинские СМИ сообщили об отсутствии света в нескольких районах города. Кроме того, приостановлена работа метро и электротранспорта.

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно, под ракетным ударом инфраструктурный объект. Город обесточен, но работают все "пункти незламності" (пункты несокрушимости - ред.), где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он в своем Telegram-канале.
Харьковский метрополитен приостановил движение поездов.
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Взрывы в Запорожье

Несколько взрывов прогремели и в городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе пропало электричество, на правом берегу виден дым.
"В городе уже третья за сегодня волна взрывов. После них во всех районах Запорожья частично или полностью пропало электричество. Также на правом берегу поднимается большой столб дыма. Работает украинская ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Пройдите в укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.

Удары по объектам в городах Украины

О прилетах сообщили также главы других городов и областей страны. В частности, губернатор Одесской области заявил, что от новой ракетной атаки пострадала критическая инфраструктура. Подтвердили прилет и власти Кривого Рога.
"В Кривом Роге начались перебои с электричеством и водоснабжением, котельные теплогенерирующих предприятий работают в аварийном режиме. Похоже, это вторая часть блэкаута", - говорится в официальном Telegram-канале города.
Электричество исчезло и в Полтаве. Местных жителей просят не покидать укрытий.
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"Полтава без электроэнергии. Сохраняйте спокойствие. Выключите все электроприборы. Пока мы остаемся без электроснабжения. Воздушная тревога продолжается", - сообщил мэр города Александр Мамай.
О взрывах и возникших после них перебоях со светом сообщается также в Тернопольской области, Кременчуге, Днепре и других городах. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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