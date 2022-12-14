https://crimea.ria.ru/20221214/vzryvy-v-kieve-mer-zayavil-ob-atake-dronov-shakhidov-1125868844.html
Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"
Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов" - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"
Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T09:32
2022-12-14T09:32
2022-12-14T09:32
сво
украина
киев
владимир зеленский (президент украины)
энергетика украины
армия и флот
владимир кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко."Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", - написал он в своем Telegram-канале.По информации пресс-службы городской военной администрации, в результате попадания обломков сбитого беспилотника повреждены два административных здания.Воздушная тревога на УкраинеПо данным онлайн-карты украинского минцифры, в среду утром воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины. Уточняется, что в обоих регионах о ней сообщили практически одновременно – в 5:57 (6:57 мск). Кроме того, около 6:00 тревогу объявили в Киеве и области. Она до сих пор не отменена.Удары по объектам на УкраинеУдары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В результате десятки областей страны периодически остаются обесточены, возникают перебои с водоснабжением, интернетом и транспортом.По заявлению президента страны Владимира Зеленского, уже уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры Украины. И полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракетыВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского
https://crimea.ria.ru/20221213/smozhet-li-ukraina-perezhit-etu-zimu-ili-novye-trebovaniya-zelenskogo-k-es-1125865525.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сво, украина, киев, владимир зеленский (президент украины), энергетика украины, армия и флот, владимир кличко
Взрывы в Киеве: мэр заявил об атаке дронов "шахидов"
Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве и атаке 10 дронов "шахидов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже Кличко заявил, что в Киевской области и над столицей ПВО сбили порядка 10 дронов "шахидов".
По информации пресс-службы городской военной администрации, в результате попадания обломков сбитого беспилотника повреждены два административных здания.
Воздушная тревога на Украине
По данным онлайн-карты украинского минцифры, в среду утром воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины. Уточняется, что в обоих регионах о ней сообщили практически одновременно – в 5:57 (6:57 мск). Кроме того, около 6:00 тревогу объявили в Киеве и области. Она до сих пор не отменена.
Удары по объектам на Украине
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В результате десятки областей страны периодически остаются обесточены, возникают перебои с водоснабжением, интернетом и транспортом.
По заявлению президента страны Владимира Зеленского, уже уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры Украины
. И полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.
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