В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
"Вести.ua": в Киеве признали, что украинская ПВО не может сбивать баллистические ракеты
17:18 12.12.2022 (обновлено: 17:19 12.12.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать баллистические ракеты. Об этом сообщает газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.
"Баллистика на сегодняшний день недоступна для средств ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — заявил он.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
По заявлению Владимира Зеленского, уже уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры Украины. И полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.
5 декабря ВСУ с применением реактивных беспилотников советского производства атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России с целью вывести из строя самолеты дальней авиации. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили БПЛА, их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов, однако погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
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