https://crimea.ria.ru/20221212/v-kieve-priznali-chto-ikh-pvo-ne-mozhet-sbivat-ballisticheskie-rakety-1125824745.html

В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Киеве признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

Украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать баллистические ракеты. Об этом сообщает газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T17:18

2022-12-12T17:18

2022-12-12T17:19

всу (вооруженные силы украины)

украина

сво

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать баллистические ракеты. Об этом сообщает газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По заявлению Владимира Зеленского, уже уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры Украины. И полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.5 декабря ВСУ с применением реактивных беспилотников советского производства атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России с целью вывести из строя самолеты дальней авиации. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили БПЛА, их обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов, однако погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины"Купол может стать крышкой": Захарова о плане Киева купить ПВО у ИзраиляЦели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины

https://crimea.ria.ru/20221207/klounada-kieva-i-riski-pentagona-ekspert-ob-udarakh-vsu-po-aerodromam-rf-1125726558.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, сво, армия и флот