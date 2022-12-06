Рейтинг@Mail.ru
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по системе военного управления Украины, все цели поражены. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:03
2022-12-06T15:03
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125708148_34:0:818:441_1920x0_80_0_0_2811edb71724e6225c2e85c583661f02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по системе военного управления Украины, все цели поражены. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Уточняется, что в результате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины прекращен выпуск и ремонт вооружения. Кроме того, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства."Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — акцентировал Конашенков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщалось и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.
https://crimea.ria.ru/20221206/na-ukraine-otsenili-masshtab-razrusheniy-posle-udarov-po-energoobektam-1125698661.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125708148_132:0:720:441_1920x0_80_0_0_52d07e130dfe62d3d8d5f442a58dcbaf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины

ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины

15:03 06.12.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по системе военного управления Украины, все цели поражены. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — доложили в ведомстве.
Уточняется, что в результате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины прекращен выпуск и ремонт вооружения. Кроме того, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства.
"Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — акцентировал Конашенков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщалось и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:15
На Украине оценили масштаб разрушений после ударов по энергообъектам
 
Министерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
15:25Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
15:10ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
15:03Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
15:01Стрельба в Новошахтинске: жителей призвали покинуть улицы и укрыться
14:54Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах
14:23Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
13:59Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске
13:47Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
13:16Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
13:11Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
12:55В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
12:46При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР
12:37Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном
12:29Крымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточку
12:18Керченская паромная переправа возобновила работу
12:13ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
12:08В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков
11:53Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России
11:10Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
Лента новостейМолния