https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html

Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины

Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по системе военного управления Украины, все цели поражены. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T15:03

2022-12-06T15:03

2022-12-06T15:03

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по системе военного управления Украины, все цели поражены. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Уточняется, что в результате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины прекращен выпуск и ремонт вооружения. Кроме того, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства."Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — акцентировал Конашенков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщалось и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.

https://crimea.ria.ru/20221206/na-ukraine-otsenili-masshtab-razrusheniy-posle-udarov-po-energoobektam-1125698661.html

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министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине