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Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
Взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской и ряде других областей Украины, есть попадания. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T16:48
2022-12-05T16:48
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской и ряде других областей Украины, есть попадания. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.Взрывы гремят и в Одесской области. Местных жителей просят оставаться в укрытиях."Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие!", - сообщил глава Одесской администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале.О ракетах заявили и власти Николаевской области. Как сообщается в Telegram-канале областной государственной администрации, зафиксирована "уже вторая волна ракет". Также появилась информация об отключении электричества в регионе.Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.Кроме того, "Страна.ua" сообщило о ракетной атаке в Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской и других областях. В некоторых регионах пропал свет, а в Сумах, Одессе и Житомире – еще и перебои с интернетом."В Черкасской области снова сообщают о взрывах. Пишут о взрывах также в Винницкой и Кировоградской областях", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.Воздушная тревога объявлена по всей Украине.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221205/ukraina-popytalas-atakovat-lnr-vse-napadeniya-otbity-armiey-rf-1125687608.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины

Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и еще десятке областей Украины

16:48 05.12.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской и ряде других областей Украины, есть попадания. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.
"Продолжается обстрел Сумщины. За сутки 94 прилета по приграничным территориям и населенным пунктам области. Под обстрелами находились Сумской, Конотопский, Ахтырский, Шосткинский районы. В результате обстрелов есть разрушение и повреждение домов, а также повреждена линия электроснабжения", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Взрывы гремят и в Одесской области. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.
"Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие!", - сообщил глава Одесской администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале.
О ракетах заявили и власти Николаевской области. Как сообщается в Telegram-канале областной государственной администрации, зафиксирована "уже вторая волна ракет". Также появилась информация об отключении электричества в регионе.
Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.
"В связи с системной аварией без света остались: большая часть Кропивницкого, поселок Новое, Новоукраинка, Добровеличковка, Новгородка, Александрия, Компанеевка, часть Бобринца", — проинформировало украинское издание "Общественное" в своих соцсетях.
Кроме того, "Страна.ua" сообщило о ракетной атаке в Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской и других областях. В некоторых регионах пропал свет, а в Сумах, Одессе и Житомире – еще и перебои с интернетом.
"В Черкасской области снова сообщают о взрывах. Пишут о взрывах также в Винницкой и Кировоградской областях", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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