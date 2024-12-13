https://crimea.ria.ru/20241213/v-krymu-vozbudili-delo-posle-travmirovaniya-mladentsa-vo-vremya-rodov-1142599904.html

В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов

В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца во время родов в роддоме крымской столицы, сообщает Главное... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T15:16

2024-12-13T15:16

2024-12-13T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца во время родов в роддоме крымской столицы, сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.В минздраве Крыма ранее сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Как уточнили в крымском Главке СК, в процессе родоразрешения врачи применили запрещенные методы извлечения плода, в результате чего младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей. На данный момент новорожденный находится в больнице.В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, родители младенца признаны потерпевшими. Также изъята и изучается медицинская документация, допрашивается медицинский персонал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыДомашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоКрымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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