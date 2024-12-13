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В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов
В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов
В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца во время родов в роддоме крымской столицы, сообщает Главное... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T15:16
2024-12-13T15:16
2024-12-13T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца во время родов в роддоме крымской столицы, сообщает Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.В минздраве Крыма ранее сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме №2. Как уточнили в крымском Главке СК, в процессе родоразрешения врачи применили запрещенные методы извлечения плода, в результате чего младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей. На данный момент новорожденный находится в больнице.В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы, родители младенца признаны потерпевшими. Также изъята и изучается медицинская документация, допрашивается медицинский персонал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыДомашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное делоКрымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
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В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов
В Крыму возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка при родах – Следком
15:16 13.12.2024 (обновлено: 15:25 13.12.2024)