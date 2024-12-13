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Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
В Черном море за неделю уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T16:13
2024-12-13T16:13
2024-12-13T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Черном море за неделю уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 190 единиц специальной военной автомобильной техники.В пятницу средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом. Накануне над полуостровом были уничтожены восемь беспилотников. В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Шестого декабря в акватории Черного моря были уничтожены шесть украинских БЭКов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем работает ПВОТри беспилотника уничтожили над Черным морем вблизи КрымаОдин беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
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Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров
16:13 13.12.2024 (обновлено: 16:21 13.12.2024)