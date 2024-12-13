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Россия добивается мира - Кремль - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Россия добивается мира - Кремль
Россия добивается мира - Кремль - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Россия добивается мира - Кремль
Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T14:12
2024-12-13T14:12
дмитрий песков
россия
украина
политика
кремль
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимыми."Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - приводит слова Пескова РИА Новости.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал условие завершения конфликта на УкраинеКогда закончится СВО"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз
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дмитрий песков, россия, украина, политика, кремль, переговоры
Россия добивается мира - Кремль

Россия добивается не перемирия, а мира - Песков

14:12 13.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мира, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимыми.
"Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - приводит слова Пескова РИА Новости.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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