https://crimea.ria.ru/20241213/rossiya-dobivaetsya-mira---kreml-1142597384.html

Россия добивается мира - Кремль

Россия добивается мира - Кремль - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Россия добивается мира - Кремль

Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T14:12

2024-12-13T14:12

2024-12-13T14:12

дмитрий песков

россия

украина

политика

кремль

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимыми."Россия сохраняет свою открытость к переговорам. Только вчера мы подчеркивали, что мы - и президент Путин об этом неоднократно говорил - мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей 2022 года", - приводит слова Пескова РИА Новости.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал условие завершения конфликта на УкраинеКогда закончится СВО"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, политика, кремль, переговоры