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Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины
Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T11:19
2022-12-12T11:19
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом.В связи с этим он заявил о необходимости формирования "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По заявлению Владимира Зеленского, полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГДВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоВ Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
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4.7
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владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, сша, сво, новости
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

11:19 12.12.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом.
"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов <...> в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — сообщается на сайте президента Украины.
В связи с этим он заявил о необходимости формирования "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов".
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
По заявлению Владимира Зеленского, полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.
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Владимир Зеленский (президент Украины)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)УкраинаСШАСВОНовости
 
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