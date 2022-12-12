https://crimea.ria.ru/20221212/zelenskiy-soobschil-baydenu-ob-unichtozhenii-50-infrastruktury-ukrainy-1125814824.html

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T11:19

2022-12-12T11:19

2022-12-12T11:19

владимир зеленский (президент украины)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом.В связи с этим он заявил о необходимости формирования "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По заявлению Владимира Зеленского, полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГДВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоВ Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, сша, сво, новости