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В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
Без электричества остались все потребители в Одессе, свет подается только в объекты критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщила украинская... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T13:08
2022-12-10T13:08
2022-12-10T13:13
украина
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вооруженные силы россии
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энергетика украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Без электричества остались все потребители в Одессе, свет подается только в объекты критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.В населенных пунктах области введены экстренные отключения.Воздушная тревога в областях УкраиныВ субботу воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Во всех четырех регионах сирены начали звучать практически одновременно – около 11.00 (12.00 мск).Удары Вооруженных сил России по объектам на УкраинеУдары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. На этой неделе взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях, Запорожье и других регионах. Многие из них остались без электричества. После этого украинский президент Владимир Зеленский констатировал, что полноценно восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в городах и районах продолжат действовать графики отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления УкраиныНа Украине оценили масштаб разрушений после ударов по энергообъектамЧто осталось от энергосистемы Украины
https://crimea.ria.ru/20221130/ukraina-ne-smozhet-preodolet-blekaut-tak-bystro-kak-krym--deputat-gd-1125618933.html
https://crimea.ria.ru/20221128/iz-za-otklyucheniy-elektroenergii-na-ukraine-voznik-defitsit-khleba-1125585203.html
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украина, в мире, одесская область, вооруженные силы россии, одесса, энергетика украины, укрэнерго
В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
В Одесской области электричеством снабжают только критическую инфраструктуру
13:08 10.12.2022 (обновлено: 13:13 10.12.2022)