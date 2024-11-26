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В Японии произошло второе за день сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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В Японии произошло второе за день сильное землетрясение
В Японии произошло второе за день сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Японии произошло второе за день сильное землетрясение
Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T17:27
2024-11-26T17:29
япония
землетрясение
происшествия
новости
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава.Подземные толчки зафиксировали в 22:47 по местному времени (15:47 мск). Очаг находился на глубине десяти километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях к этому часу не поступало. Угрозы цунами нет.Ранее во вторник сейсмологи также зафиксировали толчки на северо-востоке Японии, в районе префектуры Мияги, магнитуда достигала 5,3, пишет РИА Новости. Очаг находился на глубине 40 километров.В воскресенье Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН сообщала, что на западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал зафиксированы землетрясения.10 ноября в восточной Сибири было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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япония, землетрясение, происшествия, новости, стихия
В Японии произошло второе за день сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии

17:27 26.11.2024 (обновлено: 17:29 26.11.2024)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава.
Подземные толчки зафиксировали в 22:47 по местному времени (15:47 мск). Очаг находился на глубине десяти километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях к этому часу не поступало. Угрозы цунами нет.
Ранее во вторник сейсмологи также зафиксировали толчки на северо-востоке Японии, в районе префектуры Мияги, магнитуда достигала 5,3, пишет РИА Новости. Очаг находился на глубине 40 километров.
В воскресенье Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН сообщала, что на западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал зафиксированы землетрясения.
10 ноября в восточной Сибири было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯпонияЗемлетрясениеПроисшествияНовостиСтихия
 
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