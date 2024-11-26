https://crimea.ria.ru/20241126/v-yaponii-proizoshlo-vtoroe-za-den-silnoe-zemletryasenie-1142151012.html

В Японии произошло второе за день сильное землетрясение

В Японии произошло второе за день сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В Японии произошло второе за день сильное землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T17:27

2024-11-26T17:27

2024-11-26T17:29

япония

землетрясение

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стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны, пишет РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава.Подземные толчки зафиксировали в 22:47 по местному времени (15:47 мск). Очаг находился на глубине десяти километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях к этому часу не поступало. Угрозы цунами нет.Ранее во вторник сейсмологи также зафиксировали толчки на северо-востоке Японии, в районе префектуры Мияги, магнитуда достигала 5,3, пишет РИА Новости. Очаг находился на глубине 40 километров.В воскресенье Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН сообщала, что на западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал зафиксированы землетрясения.10 ноября в восточной Сибири было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

япония

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, землетрясение, происшествия, новости, стихия