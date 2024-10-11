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Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:19
2024-10-11T14:19
2024-10-11T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.В пятницу землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 11 октября, около 10:16 в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины.По ее словам, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем."За девять месяцев мы зарегистрировали всего 26 землетрясений, это очень мало. Возможно, это говорит о том, что энергия накапливается, и мы ожидаем более сильного землетрясения. А сегодняшнее землетрясение проявилось как разрядка земной коры. Возможно, на этом все. Но не исключено, что где-нибудь в активных районах полуострова, таких как ялтинский, алуштинский, севастопольский, в ближайшее время что-то проявится", - не исключила сейсмолог.В свою очередь ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков отметил, что землетрясения в Крыму – неизбежные явления, которые невозможно предугадать заранее.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.У берегов Турции нередко фиксируют подземные толчки. Более того, 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч человек. Более 8 тысяч жителей погибли в Сирии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
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крым, черное море, землетрясение в крыму, землетрясение, в мире, сейсмология, мнения
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
За землетрясением в Черном море могут последовать толчки в Крыму и Севастополе – сейсмолог
14:19 11.10.2024 (обновлено: 14:28 11.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.
В пятницу землетрясение магнитудой 5,2
произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.
На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 11 октября, около 10:16 в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины.
"Это землетрясение записали все станции крымской черноморской сети. Его магнитуда была 4,6 балла. Эпицентр располагался на глубине 13 километров. Ближайшая наша станция до эпицентра землетрясения – "Севастополь", которая находится на расстоянии около 220 километров", - сказала Бондарь.
По ее словам, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.
"За девять месяцев мы зарегистрировали всего 26 землетрясений, это очень мало. Возможно, это говорит о том, что энергия накапливается, и мы ожидаем более сильного землетрясения. А сегодняшнее землетрясение проявилось как разрядка земной коры. Возможно, на этом все. Но не исключено, что где-нибудь в активных районах полуострова, таких как ялтинский, алуштинский, севастопольский, в ближайшее время что-то проявится", - не исключила сейсмолог.
В свою очередь ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков отметил, что землетрясения в Крыму – неизбежные явления, которые невозможно предугадать заранее.
"Это событие неизбежно. Но когда оно произойдет – мы не знаем. Просчитать это очень сложно, хотя много кто пытается это сделать по всему миру. Но пока никто еще не ответил на три главных вопроса: когда, где, а главное – какой силы будет землетрясение", - сказал он.
1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4.
Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
У берегов Турции нередко фиксируют подземные толчки. Более того, 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило
45 тысяч человек. Более 8 тысяч жителей погибли в Сирии.
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