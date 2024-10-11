Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241011/zhdat-li-tolchkov-v-krymu-posle-zemletryaseniya-v-chernom-more-1141017306.html
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T14:19
2024-10-11T14:28
эксклюзивы риа новости крым
крым
черное море
землетрясение в крыму
землетрясение
в мире
сейсмология
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_bc95e37bf38e3e1db8f0742560c58447.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.В пятницу землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 11 октября, около 10:16 в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины.По ее словам, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем."За девять месяцев мы зарегистрировали всего 26 землетрясений, это очень мало. Возможно, это говорит о том, что энергия накапливается, и мы ожидаем более сильного землетрясения. А сегодняшнее землетрясение проявилось как разрядка земной коры. Возможно, на этом все. Но не исключено, что где-нибудь в активных районах полуострова, таких как ялтинский, алуштинский, севастопольский, в ближайшее время что-то проявится", - не исключила сейсмолог.В свою очередь ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков отметил, что землетрясения в Крыму – неизбежные явления, которые невозможно предугадать заранее.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.У берегов Турции нередко фиксируют подземные толчки. Более того, 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч человек. Более 8 тысяч жителей погибли в Сирии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124370114_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_801c2dae1374c6ec43e29c55d9dc813b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, землетрясение в крыму, землетрясение, в мире, сейсмология, мнения
Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море

За землетрясением в Черном море могут последовать толчки в Крыму и Севастополе – сейсмолог

14:19 11.10.2024 (обновлено: 14:28 11.10.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Землетрясение в юго-западной части Черного моря – это возможная разрядка земной коры, за которой могут последовать толчки на Южном берегу Крыма и в Севастополе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.
В пятницу землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.
На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 11 октября, около 10:16 в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины.

"Это землетрясение записали все станции крымской черноморской сети. Его магнитуда была 4,6 балла. Эпицентр располагался на глубине 13 километров. Ближайшая наша станция до эпицентра землетрясения – "Севастополь", которая находится на расстоянии около 220 километров", - сказала Бондарь.

По ее словам, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.
"За девять месяцев мы зарегистрировали всего 26 землетрясений, это очень мало. Возможно, это говорит о том, что энергия накапливается, и мы ожидаем более сильного землетрясения. А сегодняшнее землетрясение проявилось как разрядка земной коры. Возможно, на этом все. Но не исключено, что где-нибудь в активных районах полуострова, таких как ялтинский, алуштинский, севастопольский, в ближайшее время что-то проявится", - не исключила сейсмолог.
В свою очередь ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков отметил, что землетрясения в Крыму – неизбежные явления, которые невозможно предугадать заранее.
"Это событие неизбежно. Но когда оно произойдет – мы не знаем. Просчитать это очень сложно, хотя много кто пытается это сделать по всему миру. Но пока никто еще не ответил на три главных вопроса: когда, где, а главное – какой силы будет землетрясение", - сказал он.
1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
У берегов Турции нередко фиксируют подземные толчки. Более того, 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч человек. Более 8 тысяч жителей погибли в Сирии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЧерное мореЗемлетрясение в КрымуЗемлетрясениеВ миреСейсмологияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
15:10Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах
14:53Российские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
14:39Спорт и культура в Крыму получают недостаточно средств -Аксенов
14:25Украина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков
14:19Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
14:02Новые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуру
13:47Бизнес-Фест собрал 800 предпринимателей Крыма
13:3638 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отрасли
13:31Бывший сотрудник ЗАЭС шпионил на украинскую разведку
13:28Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:25В Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечение
13:25Компания "ПСБ Страхование" открыла представительство в Крыму
13:21Крымский мост – пробка со стороны Керчи выросла в три раза
12:41РНКБ подписал сделки по финансированию объектов на сумму 53 млрд рублей
12:38Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
12:33Штормовые выходные: на Крым обрушатся ливни и сильный ветер
12:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи растет очередь
11:56В Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
11:31В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла
Лента новостейМолния