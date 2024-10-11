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Сильное землетрясение произошло в Черном море
Сильное землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Сильное землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:13
2024-10-11T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.У берегов Турции нередко фиксируют подземные толчки. Более того, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЗемлетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
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Сильное землетрясение произошло в Черном море
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море
11:13 11.10.2024 (обновлено: 11:15 11.10.2024)