Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
Землетрясение в Румынии не спровоцировало подземные толчки в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму не фиксировали подземных толчков после мощного землетрясения в Румынии, которое произошло накануне. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.
В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. Подземные толчки ощущались также в Молдове и Одесской области.
"Румынские землетрясения для Крыма обычно никак не отзываются. Как правило, они достают до Одессы, развиваются в сторону материка. И сейчас информации о том, чтобы в Крыму ощущались какие-либо сотрясения, не поступало. По приборной части к этому времени также нет сведений о толчках", - говорит Бессмертный.
При этом любые прогнозы относительно дальнейшего развития сейсмической погоды эксперт называет малодостоверными. По словам Бессмертного, для повышения точности прогнозов в Крыму необходимо увеличивать сеть сейсмостанций.
"На сегодня в Крыму существует 11 пунктов наблюдений - этого мало, чтобы четко фиксировать сейсмическую активность. При этом станции обеспечивают фиксацию только достаточно сильных землетрясений. Где происходят толчки с малыми магнитудами, узнать постфактум мы не можем. Хотя в целом, прогноз возможен, но вероятность его на сегодня низкая", - констатирует эксперт.
Последнее землетрясение магнитудой 4 в крымском регионе фиксировали 1 сентября. Очаг залегал в Черном море на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
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