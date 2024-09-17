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Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму

Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму

В Крыму не фиксировали подземных толчков после мощного землетрясения в Румынии, которое произошло накануне. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T12:55

2024-09-17T12:55

2024-09-17T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму не фиксировали подземных толчков после мощного землетрясения в Румынии, которое произошло накануне. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. Подземные толчки ощущались также в Молдове и Одесской области.При этом любые прогнозы относительно дальнейшего развития сейсмической погоды эксперт называет малодостоверными. По словам Бессмертного, для повышения точности прогнозов в Крыму необходимо увеличивать сеть сейсмостанций."На сегодня в Крыму существует 11 пунктов наблюдений - этого мало, чтобы четко фиксировать сейсмическую активность. При этом станции обеспечивают фиксацию только достаточно сильных землетрясений. Где происходят толчки с малыми магнитудами, узнать постфактум мы не можем. Хотя в целом, прогноз возможен, но вероятность его на сегодня низкая", - констатирует эксперт.Последнее землетрясение магнитудой 4 в крымском регионе фиксировали 1 сентября. Очаг залегал в Черном море на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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