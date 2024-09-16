https://crimea.ria.ru/20240916/moschnoe-zemletryasenie-v-rumynii---tolchki-oschutili-v-odesse-1140387908.html

Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе

Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе

В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T18:55

2024-09-16T18:55

2024-09-16T19:00

землетрясение

румыния

украина

происшествия

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 137 км, на расстоянии 57 км к востоку от румынского города Брашова, с населением в 276 тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается. По данным сейсмологов, также землетрясение магнитудой 5,5 произошло в японской провинции Кюсю, магнитудой 4 в восточной Турции, Мексике и Индонезии.В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, 7 сентября регистрировали землетрясение магнитудой 5. Негативных последствий после подземных толчков также не фиксировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

румыния

украина

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, румыния, украина, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, одесса