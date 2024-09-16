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Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе
Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе
В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:55
2024-09-16T19:00
землетрясение
румыния
украина
происшествия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 137 км, на расстоянии 57 км к востоку от румынского города Брашова, с населением в 276 тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается. По данным сейсмологов, также землетрясение магнитудой 5,5 произошло в японской провинции Кюсю, магнитудой 4 в восточной Турции, Мексике и Индонезии.В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, 7 сентября регистрировали землетрясение магнитудой 5. Негативных последствий после подземных толчков также не фиксировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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землетрясение, румыния, украина, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, одесса
Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - европейский сейсмоцентр

18:55 16.09.2024 (обновлено: 19:00 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Румынии в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.

"Магнитуда 5,2, регион Румыния. Время 14:40:21 UTC ( 17.40 по мск - ред.)", - сказано на сайте.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 137 км, на расстоянии 57 км к востоку от румынского города Брашова, с населением в 276 тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.

"На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется", - сообщил в своем Telergram-канале подконтрольный Киеву руководитель одесской ОВА Олег Кипер.

О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается. По данным сейсмологов, также землетрясение магнитудой 5,5 произошло в японской провинции Кюсю, магнитудой 4 в восточной Турции, Мексике и Индонезии.
В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, 7 сентября регистрировали землетрясение магнитудой 5. Негативных последствий после подземных толчков также не фиксировали.
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ЗемлетрясениеРумынияУкраинаПроисшествияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовостиОдесса
 
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