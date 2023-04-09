https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T18:49

2023-04-09T18:49

2023-04-09T20:58

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"Всего сейсмостанций по периметру полуострова восемь. Наша – одна из первых, построенных по спецпроекту. Здесь есть специальные подвалы для аппаратуры, предусмотрено жилое крыло для сотрудников, которые дежурят круглосуточно, - рассказывает, встречая, ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков. – У нас и приборы есть с номерами, еще первые самые".Решение построить сейсмостанции в Крыму было принято в 1927 году, когда в Ялте произошло самое крупное за всю историю полуострова землетрясение: 27 толчков магнитудой в 8 баллов за 11 часов. Однако приступить к строительству получилось только после Великой Отечественной войны. Сейсмостанция "Симферополь" появилась в начале 60-х. И время здесь будто замерло: механические приборы, проводной дисковый телефон, мебель и посуда тех лет. На мраморной табличке гравировка золотом: "Симферополь – северная широта 44,57, восточная долгота - 34, 07, высота над ур. моря 275 м". За этой дверью работают романтики и энтузиасты. О таких в советские годы снимали хорошее кино.Изучают движение волн в недрах ЗемлиПока мы беседуем, в мире происходит два-три десятка землетрясений."Смотрите, - говорит он, показывая на монитор, - сейчас в Турции толчки магнитудой 2,5. Но даже в эпицентре – это слабо ощутимое событие. "Тройку" замечают не все, "четверка" – существенно, а когда "пятерка" - точно все ощущают".Работает два компьютера, на экране – кривая колебаний земной коры. По этой волновой форме можно узнать, что "реально происходит на станции "Симферополь". В крымской столице фиксируют толчки от разных землетрясений почти каждый день. Наблюдения ведутся круглосуточно. Так, на днях было три события в 21:41 по Гринвичу, то есть в 00:41 по местному времени.Несущественные для крымских сейсмостанций события происходят в Италии, Иране, Китае, Японии и Латинской Америке, например. Их тоже "видят" в Крыму, но интереса для нашего региона они не представляют.ЮБК и Керчь трясет нередко"На Керченском полуострове и ЮБК за год происходит несколько десятков землетрясений, а если брать Тамань, Кавказ, Румынию и Турцию, нашу ближнюю зону, то можно насчитать несколько сотен", - отмечает инженер.По его словам, когда человек занимается "продольными, поперечными и поверхностными волнами в твердых средах", у него развивается некоторое чутье. На диаграмме он видит вступление, начало "прихода" второй волны, отмечает разные скорости и определяет по дельте расстояние, на котором произошло событие. При помощи специальной программы убирают фоновые шумы, определяют разные типы волн.Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияПанков вспоминает, что раньше были самописцы, бумага, на которой чернилами рисовали, фотобумага: то, что передавали датчики, шло по проводам на гальванометр – прибор с зеркальцем и катушечкой в магнитном поле, туда концентрировался узкий луч, затем получалось увеличение на фотобумагу, которую приходилось проявлять. Позже появились самописцы, которые могли поступивший сигнал усиливать перышком, ну а сейчас нет никакой бумаги. Есть современные компьютеры и датчики, которые эффективно работают в тандеме с советским, но не устаревшим оборудованием.Землетрясение под СимферополемОколо трех недель назад землетрясение случилось в Гвардейском. Это пгт. около Симферополя. Никто в Крыму его не ощутил, но сейсмологи обратили на него особое внимание: то, что для южнобережной зоны, где проходит сейсмоопасный разлом, почти норма, в центральном Крыму случается крайне редкое. И это точно был не взрыв, уверяют специалисты.Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения"От прилета идет поверхностный эффект, а землетрясение – это то, что в глубине. И картины мы наблюдаем разные. Землетрясение - это длительный процесс, на секунды, а взрыв - на миллисекунды. Даже если что-то взорвать под землей, даже если идет разработка карьера, все равно будет понятно, что это взрывы, а не подземные толчки", - поясняет Панков.По его словам, предвидеть землетрясение невозможно. "Пока ни один человек в мире не сказал, где будет, когда и сколько".Ориентация на радоновые датчики"Радоновые датчики есть в Крымском Республиканском центре оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства, у них также есть сейсмостанции, радоновые пункты наблюдения с датчиками, есть скважины, где идет наблюдение за уровнем вод", - присоединяется к беседе молодой инженер Владислав Бойко.Замечено, если в недрах что-то начинает трескаться – из глубин поднимается радон. Благодаря многолетним наблюдениям можно фиксировать изменения радонового фона, если он "начал возрастать, нужно приготовиться". Однако даже в этом случае не факт, что произойдет землетрясение, уверены сейсмологи.Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Так, однажды жители китайского селения заметили, что в колодцах упал уровень воды, а та, что осталась – приобрела запах сероводорода. Через несколько дней здесь случилось землетрясение. Но подобное с сероводородом и водой случилось в другой деревне – всех эвакуировали в ожидании землетрясения, но его не произошло.Надежная механикаКомпьютеры сейсмологов соединены с датчиками, установленными в подвале. Здесь хранится сердце станции: шесть электромагнитных приборов в реальном времени фиксируют малейшие колебания земной коры. И путь к этому "сердцу" лежит по крутым деревянным ступенькам. На входе табличка: "аппаратная".Немецкие гальванометры, которым больше 60 лет, сейсмоприемники разных годов выпуска, все – советского производства, но "чувствуют себя прекрасно", потому что "механическая вещь, если ее специально не ударить, будет работать бесконечно долго".На бетонных постаментах – прямоугольные ящики в пенопластовой "обшивке", для стабильного температурного фона."Эти три больших датчика - длиннопериодная аппаратура, она фиксируют толчки в дальней зоне - Япония, Новая Зеландия, Южная Америка, например. А те, что поменьше, это короткопериодные, маленькие – СМ-3 КВ, они расположены в середине бетонного постамента, собирают данные ближней зоне, - показывает приборы Бойко.Бетонные платформы уходят вглубь земли, в скальную породу, на которой стоит здание. Когда трясется земля, постамент трясется вместе с ней, объясняет экскурсовод. И с улыбкой добавляет, что сейсмометр придумал Голицын больше ста лет назад и тех пор он практически не изменился – это все та же катушечка в магнитном поле и грузик на пружинке.Наблюдения важны для будущих поколений"Предсказать, когда человек умрет, нельзя, но можно благодаря работе патологоанатома узнать причину смерти. Так и с землетрясениями: предсказать нельзя, но можно узнать, где оно было, с какой силой и на каком расстоянии. Конечно, есть предвестники, но они 50/50", - говорит Бойко.Например, можно следить за поведением змей или за облаками."Есть теория гидрофобной земли, согласно которой в недрах очень много растворено водорода, он периодически выходит на поверхность: в тот момент, когда сдвигаются плиты и появляется щель, его выходит в десятки раз больше. Попадая в верхние слои атмосферы, он уменьшает давление. И по облакам, по тому, как они складываются в линейную позицию, пытаются прогнозировать землетрясение", - поясняет специалист. И добавляет: этим начали заниматься тридцать лет назад."Наши наблюдения нужны будущим поколениям. Если бы не было сейсмологии, нам бы сегодня пришлось заново делать то, чем люди занимались еще в начале ХХ века. Но они нам оставили огромный багаж, благодаря которому мы сегодня знаем, как происходят землетрясения, с какой скоростью они распространяются и где какие разломы расходятся", - говорит Владислав Бойко. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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