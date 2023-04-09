Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
Трясет каждый день: как работает сейсмостанции в Крыму
18:49 09.04.2023 (обновлено: 20:58 09.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОборудование сейсмостанции "Симферополь"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Всего сейсмостанций по периметру полуострова восемь. Наша – одна из первых, построенных по спецпроекту. Здесь есть специальные подвалы для аппаратуры, предусмотрено жилое крыло для сотрудников, которые дежурят круглосуточно, - рассказывает, встречая, ведущий инженер, начальник станции "Симферополь" Федор Панков. – У нас и приборы есть с номерами, еще первые самые".
Решение построить сейсмостанции в Крыму было принято в 1927 году, когда в Ялте произошло самое крупное за всю историю полуострова землетрясение: 27 толчков магнитудой в 8 баллов за 11 часов. Однако приступить к строительству получилось только после Великой Отечественной войны. Сейсмостанция "Симферополь" появилась в начале 60-х. И время здесь будто замерло: механические приборы, проводной дисковый телефон, мебель и посуда тех лет. На мраморной табличке гравировка золотом: "Симферополь – северная широта 44,57, восточная долгота - 34, 07, высота над ур. моря 275 м". За этой дверью работают романтики и энтузиасты. О таких в советские годы снимали хорошее кино.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНачальник сейсмической станции "Симферополь" Федор Панков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Начальник сейсмической станции "Симферополь" Федор Панков
Изучают движение волн в недрах Земли
"Где-то что-то всегда дрожит, ведь поверхность земли это, по сути, корка на жидкой магме. Все плиты и платформы непрерывно движутся. Мы за свою жизнь этого не замечаем, но за много лет континенты меняют форму. Активность вулканов, даже грязевых, все это чревато землетрясениями", - рассказывает Федор Панков.
Пока мы беседуем, в мире происходит два-три десятка землетрясений.
"Смотрите, - говорит он, показывая на монитор, - сейчас в Турции толчки магнитудой 2,5. Но даже в эпицентре – это слабо ощутимое событие. "Тройку" замечают не все, "четверка" – существенно, а когда "пятерка" - точно все ощущают".
Работает два компьютера, на экране – кривая колебаний земной коры. По этой волновой форме можно узнать, что "реально происходит на станции "Симферополь". В крымской столице фиксируют толчки от разных землетрясений почти каждый день. Наблюдения ведутся круглосуточно. Так, на днях было три события в 21:41 по Гринвичу, то есть в 00:41 по местному времени.
"Если эти события были близкие - Крым, Кавказ, Греция, Турция – все Черное море и его побережье, то сводка и отчет по ним являются обязательными, их сразу же обрабатывают, пропускают через фильтры и отсылают в Обнинск – там единая служба РАН, исследовательский центр", - поясняет сотрудник.
Несущественные для крымских сейсмостанций события происходят в Италии, Иране, Китае, Японии и Латинской Америке, например. Их тоже "видят" в Крыму, но интереса для нашего региона они не представляют.
ЮБК и Керчь трясет нередко
"На Керченском полуострове и ЮБК за год происходит несколько десятков землетрясений, а если брать Тамань, Кавказ, Румынию и Турцию, нашу ближнюю зону, то можно насчитать несколько сотен", - отмечает инженер.
По его словам, когда человек занимается "продольными, поперечными и поверхностными волнами в твердых средах", у него развивается некоторое чутье. На диаграмме он видит вступление, начало "прихода" второй волны, отмечает разные скорости и определяет по дельте расстояние, на котором произошло событие. При помощи специальной программы убирают фоновые шумы, определяют разные типы волн.
Панков вспоминает, что раньше были самописцы, бумага, на которой чернилами рисовали, фотобумага: то, что передавали датчики, шло по проводам на гальванометр – прибор с зеркальцем и катушечкой в магнитном поле, туда концентрировался узкий луч, затем получалось увеличение на фотобумагу, которую приходилось проявлять. Позже появились самописцы, которые могли поступивший сигнал усиливать перышком, ну а сейчас нет никакой бумаги. Есть современные компьютеры и датчики, которые эффективно работают в тандеме с советским, но не устаревшим оборудованием.
"Приборы реагируют на любое изменение фона, это может быть очень дальнее землетрясение, и ничего мы тут не ощущаем, а программа "ощущает", начинает пищать, даже если дежурный куда-то вышел, он услышит. С других станций также приходят сообщения, идет дальнейшая обработка. Землетрясений огромное количество. Необходимо выделить наиболее близкие и сильные, обработать, архивировать и "складировать" в электронном виде на сервер", - объясняет Федор Панков.
Землетрясение под Симферополем
Около трех недель назад землетрясение случилось в Гвардейском. Это пгт. около Симферополя. Никто в Крыму его не ощутил, но сейсмологи обратили на него особое внимание: то, что для южнобережной зоны, где проходит сейсмоопасный разлом, почти норма, в центральном Крыму случается крайне редкое. И это точно был не взрыв, уверяют специалисты.
"От прилета идет поверхностный эффект, а землетрясение – это то, что в глубине. И картины мы наблюдаем разные. Землетрясение - это длительный процесс, на секунды, а взрыв - на миллисекунды. Даже если что-то взорвать под землей, даже если идет разработка карьера, все равно будет понятно, что это взрывы, а не подземные толчки", - поясняет Панков.
По его словам, предвидеть землетрясение невозможно. "Пока ни один человек в мире не сказал, где будет, когда и сколько".
"Землетрясениями занимается Тот, что выше нас. Бог этим занимается", - вздыхая, говорит ведущий инженер. Но тут же замечает: есть множество самых разных вторичных признаков, которые могут указывать на толчки. Один из самых достоверных - изменение фона радона (радиоактивный одноатомный тяжелый газ без цвета и запаха – ред.).
Ориентация на радоновые датчики
"Радоновые датчики есть в Крымском Республиканском центре оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства, у них также есть сейсмостанции, радоновые пункты наблюдения с датчиками, есть скважины, где идет наблюдение за уровнем вод", - присоединяется к беседе молодой инженер Владислав Бойко.
Замечено, если в недрах что-то начинает трескаться – из глубин поднимается радон. Благодаря многолетним наблюдениям можно фиксировать изменения радонового фона, если он "начал возрастать, нужно приготовиться". Однако даже в этом случае не факт, что произойдет землетрясение, уверены сейсмологи.
Так, однажды жители китайского селения заметили, что в колодцах упал уровень воды, а та, что осталась – приобрела запах сероводорода. Через несколько дней здесь случилось землетрясение. Но подобное с сероводородом и водой случилось в другой деревне – всех эвакуировали в ожидании землетрясения, но его не произошло.
Надежная механика
Компьютеры сейсмологов соединены с датчиками, установленными в подвале. Здесь хранится сердце станции: шесть электромагнитных приборов в реальном времени фиксируют малейшие колебания земной коры. И путь к этому "сердцу" лежит по крутым деревянным ступенькам. На входе табличка: "аппаратная".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИнженер сейсмостанции "Симферополь" Владислав Бойко
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Инженер сейсмостанции "Симферополь" Владислав Бойко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСовременные компьютеры и датчики эффективно работают в тандеме с советским оборудованием
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Современные компьютеры и датчики эффективно работают в тандеме с советским оборудованием
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ подвале установлены электромагнитные приборы, которые в реальном времени фиксируют малейшие колебания земной коры
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В подвале установлены электромагнитные приборы, которые в реальном времени фиксируют малейшие колебания земной коры
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДатчики установлены на бетонной платформе, уходящей вглубь земли
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Датчики установлены на бетонной платформе, уходящей вглубь земли
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМеханические приборы практически безотказны
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Механические приборы практически безотказны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Инженер сейсмостанции "Симферополь" Владислав Бойко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Современные компьютеры и датчики эффективно работают в тандеме с советским оборудованием
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
В подвале установлены электромагнитные приборы, которые в реальном времени фиксируют малейшие колебания земной коры
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Датчики установлены на бетонной платформе, уходящей вглубь земли
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Механические приборы практически безотказны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Немецкие гальванометры, которым больше 60 лет, сейсмоприемники разных годов выпуска, все – советского производства, но "чувствуют себя прекрасно", потому что "механическая вещь, если ее специально не ударить, будет работать бесконечно долго".
На бетонных постаментах – прямоугольные ящики в пенопластовой "обшивке", для стабильного температурного фона.
"Эти три больших датчика - длиннопериодная аппаратура, она фиксируют толчки в дальней зоне - Япония, Новая Зеландия, Южная Америка, например. А те, что поменьше, это короткопериодные, маленькие – СМ-3 КВ, они расположены в середине бетонного постамента, собирают данные ближней зоне, - показывает приборы Бойко.
Бетонные платформы уходят вглубь земли, в скальную породу, на которой стоит здание. Когда трясется земля, постамент трясется вместе с ней, объясняет экскурсовод. И с улыбкой добавляет, что сейсмометр придумал Голицын больше ста лет назад и тех пор он практически не изменился – это все та же катушечка в магнитном поле и грузик на пружинке.
Наблюдения важны для будущих поколений
"Предсказать, когда человек умрет, нельзя, но можно благодаря работе патологоанатома узнать причину смерти. Так и с землетрясениями: предсказать нельзя, но можно узнать, где оно было, с какой силой и на каком расстоянии. Конечно, есть предвестники, но они 50/50", - говорит Бойко.
Например, можно следить за поведением змей или за облаками.
"Есть теория гидрофобной земли, согласно которой в недрах очень много растворено водорода, он периодически выходит на поверхность: в тот момент, когда сдвигаются плиты и появляется щель, его выходит в десятки раз больше. Попадая в верхние слои атмосферы, он уменьшает давление. И по облакам, по тому, как они складываются в линейную позицию, пытаются прогнозировать землетрясение", - поясняет специалист. И добавляет: этим начали заниматься тридцать лет назад.
"Наши наблюдения нужны будущим поколениям. Если бы не было сейсмологии, нам бы сегодня пришлось заново делать то, чем люди занимались еще в начале ХХ века. Но они нам оставили огромный багаж, благодаря которому мы сегодня знаем, как происходят землетрясения, с какой скоростью они распространяются и где какие разломы расходятся", - говорит Владислав Бойко.
И добавляет: "ученые, которые исследуют земную кору, достоверно знают только о том, что происходит на глубине в 12 км, на эту глубину докопали, а что дальше – можно только предполагать, выстраивать теории и наблюдать за вулканами и сейсмической активностью".
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