https://crimea.ria.ru/20230323/pochemu-uchenye-ne-mogut-predskazat-zemletryaseniya-1127710171.html

Почему ученые не могут предсказать землетрясения

Почему ученые не могут предсказать землетрясения - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Почему ученые не могут предсказать землетрясения

Почему сейсмологи не смогли предсказать разрушительное землетрясение в Турции, и чем обусловлено такое большое количество жертв - об этом в интервью каналу... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T07:28

2023-03-23T07:28

2023-03-23T07:28

землетрясение

наука и технологии

в мире

землетрясение в турции и сирии

александр горшков

происшествия

афганистан

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Почему сейсмологи не смогли предсказать разрушительное землетрясение в Турции, и чем обусловлено такое большое количество жертв - об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ) Александр Горшков.По его словам, такие исследования активно ведутся во многих странах мира, включая РФ. Но точность и надежность прогнозов невелика, поэтому пока определенно сказать, в какой именно день и час случится катастрофа, невозможно."В нашем институте вырабатываются алгоритмы среднесрочного прогноза землетрясений, основанные на анализе текущей сейсмичности, - сообщил ученый. - То есть изучаются некоторые аномалии текущей сейсмичности, и на этом основании объявляется тревога. Она длится два-три года, и если по обновленным данным признаков готовящихся землетрясений нет, то прогноз пересматривается и тревога в этом районе снимается".В институте делают такой прогноз по всему земному шару, но только для сильнейших толчков магнитудой от 8 баллов и выше. Поэтому, например, произошедшее 21 марта землетрясение в Афганистане в сейсмопрогноз российских ученых не попало.Что же касается последнего землетрясения в Турции, которое привело к огромному количеству жертв и катастрофическим разрушениям, то в краткосрочных прогнозах его тоже не было. Это сейсмически опасная зона, сильные колебания земной коры там были и будут, сказал ученый, но предсказать их трудно.Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса >>Он также объяснил, чем афганское землетрясение отличается от турецкого и почему оно унесло меньше жертв. Эпицентр подземных ударов в Турции находился на глубине всего около 10 километров, поэтому их сила на поверхности была очень высока. В Афганистане же землетрясения было "длиннофокусным", то есть эпицентр располагался более чем в 90 километрах от поверхности. Поэтому территория, на которой ощущались толчки, охватила и многие соседние страны – Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Индию. Но сила их была значительно меньше и на периферии вообще не ощущалась.Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 баллов произошло во вторник, 21 марта. Оно случилось в 48 километрах от города Ишкашим с численностью населения около 12 000 человек.Серия землетрясений в Турции началась 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях. Жертвами трагедии стало более 50 тысяч человек. За три дня до этого сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5. Он же предсказал сильные подземные толчки в марте на Дальнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известноВ Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясенийЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html

афганистан

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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