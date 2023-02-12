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Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
Роскосмос в воскресенье опубликовал снимок аппарата "Канопус-В", который показал вид на разлом тектонических плит в результате серии землетрясений на... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T15:11
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Роскосмос в воскресенье опубликовал снимок аппарата "Канопус-В", который показал вид на разлом тектонических плит в результате серии землетрясений на юго-востоке Турции.Как отметили в госкорпорации, по запросу МЧС России для космического мониторинга территории юго-восточной Турции задействованы все силы и средства российской космической группировки, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.Утром 12 февраля вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв землетрясения: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших после серии подземных толчков. Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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РИА Новости Крым
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4.7
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роскосмос, турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, космос, общество, новости
Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса

Роскосмос показал космический снимок тектонического разлома после землетрясений в Турции

15:11 12.02.2023 (обновлено: 15:13 12.02.2023)
 
© РоскосмосРоскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции
© Роскосмос
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Роскосмос в воскресенье опубликовал снимок аппарата "Канопус-В", который показал вид на разлом тектонических плит в результате серии землетрясений на юго-востоке Турции.
Как отметили в госкорпорации, по запросу МЧС России для космического мониторинга территории юго-восточной Турции задействованы все силы и средства российской космической группировки, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.
Утром 12 февраля вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв землетрясения: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших после серии подземных толчков. Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
 
РоскосмосТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеВ мирекосмосОбществоНовости
 
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