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Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T19:35
2023-02-11T19:35
2023-02-11T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, его слова приводи РИА Новости.Ранее 11 февраля, пребывая в Диярбакыре, Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие 6 февраля, втрое мощнее того, что произошло в 1999 году. "Разрушений также в три раза больше", – отметил турецкий лидер.По его словам, теперь катастрофа привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.Еще утром 11 февраля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщали о 20 665 погибших. К середине дня это число приблизилось к 21 тысяче.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. По словам президента Турции Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и даже соседних государствах, включая Сирию.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв Землетрясение произошло на границе России и Казахстана Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
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турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, в мире, новости, происшествия
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
Эрдоган: число погибших от землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, его слова приводи РИА Новости.
"На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", – сказал Эрдоган.
Ранее 11 февраля, пребывая в Диярбакыре, Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие 6 февраля, втрое мощнее того, что произошло в 1999 году.
"Разрушений также в три раза больше", – отметил турецкий лидер.
По его словам, теперь катастрофа привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.
Еще утром 11 февраля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщали о 20 665 погибших. К середине дня это число приблизилось к 21 тысяче.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. По словам президента Турции Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и даже соседних государствах, включая Сирию.
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