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Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T19:35
2023-02-11T19:35
турция
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
общество
в мире
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, его слова приводи РИА Новости.Ранее 11 февраля, пребывая в Диярбакыре, Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие 6 февраля, втрое мощнее того, что произошло в 1999 году. "Разрушений также в три раза больше", – отметил турецкий лидер.По его словам, теперь катастрофа привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.Еще утром 11 февраля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщали о 20 665 погибших. К середине дня это число приблизилось к 21 тысяче.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. По словам президента Турции Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и даже соседних государствах, включая Сирию.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв Землетрясение произошло на границе России и Казахстана Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, в мире, новости, происшествия
Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции

Эрдоган: число погибших от землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек

19:35 11.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек, численность раненых увеличилась на более чем сто человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, его слова приводи РИА Новости.
"На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", – сказал Эрдоган.
Ранее 11 февраля, пребывая в Диярбакыре, Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие 6 февраля, втрое мощнее того, что произошло в 1999 году.
"Разрушений также в три раза больше", – отметил турецкий лидер.
По его словам, теперь катастрофа привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.
Еще утром 11 февраля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщали о 20 665 погибших. К середине дня это число приблизилось к 21 тысяче.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. По словам президента Турции Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и даже соседних государствах, включая Сирию.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеОбществоВ миреНовостиПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
20:01Главные новости и заявления дня: 11 февраля
19:35Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
19:31Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
18:59"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии
18:55Турецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей недели
18:12Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
17:29Город на Арабатской стрелке: Хуснуллин рассказал о новом этапе стройки
16:30Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
15:55Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
15:12Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
14:36Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
13:42В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб
12:49В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
12:25Как работает Керченская переправа в субботу, 11 февраля
12:04В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС
11:45Без жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:06В Белгородской области дроны атаковали инфраструктурный объект – власти
10:31Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
10:19Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
09:11В Крыму стало больше розовых фламинго
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