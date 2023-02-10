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Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел

Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел

Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T11:23

2023-02-10T11:23

2023-02-10T11:23

радио "спутник в крыму"

крым

землетрясение в турции и сирии

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землетрясение в крыму

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"Сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции – правда или вымысел Доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев: сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции возможен частично audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы вызывают опустошающие землетрясения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Опустошающее землетрясениеРанее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.По мнению Вахрушева, западных ученых, которые много оперировали терминами, могли неправильно понять или неверно перевести СМИ. Так как названная величина смещения – это очень много.При этом он не исключил, что "в каких-то местах такие смещения все же произошли". Но доказать это могут только серьезные полевые геофизические исследования."Конечно, землетрясение – это процесс, который сопровождается сдвигами горных пород, в том числе могут смещаться и так называемые литосферные плиты. Но сказать, насколько серьезное произошло смещение, – для этого нужны специальные исследования, нужна определенная тому доказательная база", – сказал Вахрушев.Результат или источникСдвиг плит – это не результат землетрясения, а его источник, объясняет ученый.Физически процесс, который наблюдается в Турции, связан с тем, что Африканская плита, которая находится в основании африканского континента, и Аравийская, или Арабская плита, судя по их тектоническим движениям, направляются на север, объясняет ученый.При этом они упираются в Евразийскую плиту, встречая на своем пути небольшие плиты, одна из которых – Анатолийская, на которой расположена большая часть Турции."Она ограничивается разломами. В этих разломах и происходит смещение, и вызывая землетрясения, в том числе те, которых мы сейчас говорим", – сказал Вахрушев.Чего еще ждатьЗона, в которой расположена Турция, очень сейсмоактивна. Это доказывают хоть и не очень частные, но при этом крупные землетрясения, каким до события 6 февраля было землетрясение в Измите в августе 1999 года. Его жертвами стали около 17 тысяч человек."Измитское землетрясение тоже связано с этими разломами, которые сейчас были задействованы", – отметил Вахрушев.В этой части Турции сейсмическая активность долгое время не проявлялась – около 100 лет, сказал ученый. При этом основной причиной прошлой трагедии с жертвами и разрушениями было именно несоблюдение норм градостроительства и сейсмоустойчивости зданий, заметил он."Немаловажный факт и то, что эпицентр находился очень близко к жилой застройке – там порядка десятка километров, а в эпицентре наблюдается самое мощное землетрясение. И вот оно оказало воздействие на здания и сооружения", – добавил Вахрушев.Судя по тому, что афтершоки то нарастают, то опять начинают постепенно затихать, зона продолжает оставаться опасной, отметил он."Возможно, через какое-то время опять усилятся толчки и возможны опять какие-то разрушения и неблагоприятные события", – предположил ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиянЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

https://crimea.ria.ru/20230210/strashnye-tsifry-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-pogibli-18-342-cheloveka-1126898199.html

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