https://crimea.ria.ru/20230210/sdvig-litosfernykh-plit-posle-zemletryaseniya-v-turtsii--pravda-ili-vymysel-1126899177.html
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T11:23
2023-02-10T11:23
2023-02-10T11:23
радио "спутник в крыму"
крым
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение в крыму
землетрясение
мнения
новости
кфу (крымский федеральный университет)
игорь вахрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519128_0:99:1620:1010_1920x0_80_0_0_0f642bcb6948367b94179917048e78b0.jpg
"Сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев: сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции возможен частично
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы вызывают опустошающие землетрясения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Опустошающее землетрясениеРанее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.По мнению Вахрушева, западных ученых, которые много оперировали терминами, могли неправильно понять или неверно перевести СМИ. Так как названная величина смещения – это очень много.При этом он не исключил, что "в каких-то местах такие смещения все же произошли". Но доказать это могут только серьезные полевые геофизические исследования."Конечно, землетрясение – это процесс, который сопровождается сдвигами горных пород, в том числе могут смещаться и так называемые литосферные плиты. Но сказать, насколько серьезное произошло смещение, – для этого нужны специальные исследования, нужна определенная тому доказательная база", – сказал Вахрушев.Результат или источникСдвиг плит – это не результат землетрясения, а его источник, объясняет ученый.Физически процесс, который наблюдается в Турции, связан с тем, что Африканская плита, которая находится в основании африканского континента, и Аравийская, или Арабская плита, судя по их тектоническим движениям, направляются на север, объясняет ученый.При этом они упираются в Евразийскую плиту, встречая на своем пути небольшие плиты, одна из которых – Анатолийская, на которой расположена большая часть Турции."Она ограничивается разломами. В этих разломах и происходит смещение, и вызывая землетрясения, в том числе те, которых мы сейчас говорим", – сказал Вахрушев.Чего еще ждатьЗона, в которой расположена Турция, очень сейсмоактивна. Это доказывают хоть и не очень частные, но при этом крупные землетрясения, каким до события 6 февраля было землетрясение в Измите в августе 1999 года. Его жертвами стали около 17 тысяч человек."Измитское землетрясение тоже связано с этими разломами, которые сейчас были задействованы", – отметил Вахрушев.В этой части Турции сейсмическая активность долгое время не проявлялась – около 100 лет, сказал ученый. При этом основной причиной прошлой трагедии с жертвами и разрушениями было именно несоблюдение норм градостроительства и сейсмоустойчивости зданий, заметил он."Немаловажный факт и то, что эпицентр находился очень близко к жилой застройке – там порядка десятка километров, а в эпицентре наблюдается самое мощное землетрясение. И вот оно оказало воздействие на здания и сооружения", – добавил Вахрушев.Судя по тому, что афтершоки то нарастают, то опять начинают постепенно затихать, зона продолжает оставаться опасной, отметил он."Возможно, через какое-то время опять усилятся толчки и возможны опять какие-то разрушения и неблагоприятные события", – предположил ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиянЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
https://crimea.ria.ru/20230210/strashnye-tsifry-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-pogibli-18-342-cheloveka-1126898199.html
https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html
https://crimea.ria.ru/20230207/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-li-tragediya-turtsii-proizoyti-na-poluostrove-1126835870.html
крым
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519128_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2185d806fed37dc131c430355ac6d63e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение в крыму, землетрясение, мнения, новости, кфу (крымский федеральный университет), игорь вахрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы вызывают опустошающие землетрясения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Опустошающее землетрясение
Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.
По мнению Вахрушева, западных ученых, которые много оперировали терминами, могли неправильно понять или неверно перевести СМИ. Так как названная величина смещения – это очень много.
"Смещение в три метра, о котором говорилось, тут сложно сказать, что именно такое оно и было. Для этого все же толчки должны были быть более мощными, чтобы произошли такие значимые смещения. Это прямо должно быть опустошающее землетрясение", – считает ученый.
При этом он не исключил, что "в каких-то местах такие смещения все же произошли". Но доказать это могут только серьезные полевые геофизические исследования.
"Конечно, землетрясение – это процесс, который сопровождается сдвигами горных пород, в том числе могут смещаться и так называемые литосферные плиты. Но сказать, насколько серьезное произошло смещение, – для этого нужны специальные исследования, нужна определенная тому доказательная база", – сказал Вахрушев.
Результат или источник
Сдвиг плит – это не результат землетрясения, а его источник, объясняет ученый.
Физически процесс, который наблюдается в Турции, связан с тем, что Африканская плита, которая находится в основании африканского континента, и Аравийская, или Арабская плита, судя по их тектоническим движениям, направляются на север, объясняет ученый.
При этом они упираются в Евразийскую плиту, встречая на своем пути небольшие плиты, одна из которых – Анатолийская, на которой расположена большая часть Турции.
"Она ограничивается разломами. В этих разломах и происходит смещение, и вызывая землетрясения, в том числе те, которых мы сейчас говорим", – сказал Вахрушев.
Чего еще ждать
Зона, в которой расположена Турция, очень сейсмоактивна. Это доказывают хоть и не очень частные, но при этом крупные землетрясения, каким до события 6 февраля было землетрясение в Измите в августе 1999 года. Его жертвами стали около 17 тысяч человек.
"Измитское землетрясение тоже связано с этими разломами, которые сейчас были задействованы", – отметил Вахрушев.
В этой части Турции сейсмическая активность долгое время не проявлялась – около 100 лет, сказал ученый. При этом основной причиной прошлой трагедии с жертвами и разрушениями было именно несоблюдение норм градостроительства и сейсмоустойчивости зданий, заметил он.
"Немаловажный факт и то, что эпицентр находился очень близко к жилой застройке – там порядка десятка километров, а в эпицентре наблюдается самое мощное землетрясение. И вот оно оказало воздействие на здания и сооружения", – добавил Вахрушев.
Судя по тому, что афтершоки то нарастают, то опять начинают постепенно затихать, зона продолжает оставаться опасной, отметил он.
"Возможно, через какое-то время опять усилятся толчки и возможны опять какие-то разрушения и неблагоприятные события", – предположил ученый.
Читайте также на РИА Новости Крым: