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Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T11:23
2023-02-10T11:23
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крым
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение в крыму
землетрясение
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"Сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев: сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции возможен частично
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы вызывают опустошающие землетрясения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Опустошающее землетрясениеРанее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.По мнению Вахрушева, западных ученых, которые много оперировали терминами, могли неправильно понять или неверно перевести СМИ. Так как названная величина смещения – это очень много.При этом он не исключил, что "в каких-то местах такие смещения все же произошли". Но доказать это могут только серьезные полевые геофизические исследования."Конечно, землетрясение – это процесс, который сопровождается сдвигами горных пород, в том числе могут смещаться и так называемые литосферные плиты. Но сказать, насколько серьезное произошло смещение, – для этого нужны специальные исследования, нужна определенная тому доказательная база", – сказал Вахрушев.Результат или источникСдвиг плит – это не результат землетрясения, а его источник, объясняет ученый.Физически процесс, который наблюдается в Турции, связан с тем, что Африканская плита, которая находится в основании африканского континента, и Аравийская, или Арабская плита, судя по их тектоническим движениям, направляются на север, объясняет ученый.При этом они упираются в Евразийскую плиту, встречая на своем пути небольшие плиты, одна из которых – Анатолийская, на которой расположена большая часть Турции."Она ограничивается разломами. В этих разломах и происходит смещение, и вызывая землетрясения, в том числе те, которых мы сейчас говорим", – сказал Вахрушев.Чего еще ждатьЗона, в которой расположена Турция, очень сейсмоактивна. Это доказывают хоть и не очень частные, но при этом крупные землетрясения, каким до события 6 февраля было землетрясение в Измите в августе 1999 года. Его жертвами стали около 17 тысяч человек."Измитское землетрясение тоже связано с этими разломами, которые сейчас были задействованы", – отметил Вахрушев.В этой части Турции сейсмическая активность долгое время не проявлялась – около 100 лет, сказал ученый. При этом основной причиной прошлой трагедии с жертвами и разрушениями было именно несоблюдение норм градостроительства и сейсмоустойчивости зданий, заметил он."Немаловажный факт и то, что эпицентр находился очень близко к жилой застройке – там порядка десятка километров, а в эпицентре наблюдается самое мощное землетрясение. И вот оно оказало воздействие на здания и сооружения", – добавил Вахрушев.Судя по тому, что афтершоки то нарастают, то опять начинают постепенно затихать, зона продолжает оставаться опасной, отметил он."Возможно, через какое-то время опять усилятся толчки и возможны опять какие-то разрушения и неблагоприятные события", – предположил ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиянЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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крым, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение в крыму, землетрясение, мнения, новости, кфу (крымский федеральный университет), игорь вахрушев
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел

Вахрушев: возможен ли сдвиг литосферных плит на три метра после землетрясения в Турции

11:23 10.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамнепад
Камнепад - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции возможен, но о чем-то серьезном – на несколько метров – говорить не приходится, поскольку такие процессы вызывают опустошающие землетрясения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Сдвиг литосферных плит" после землетрясения в Турции – правда или вымысел
11:23

Опустошающее землетрясение

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил, что землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.
По мнению Вахрушева, западных ученых, которые много оперировали терминами, могли неправильно понять или неверно перевести СМИ. Так как названная величина смещения – это очень много.
"Смещение в три метра, о котором говорилось, тут сложно сказать, что именно такое оно и было. Для этого все же толчки должны были быть более мощными, чтобы произошли такие значимые смещения. Это прямо должно быть опустошающее землетрясение", – считает ученый.
При этом он не исключил, что "в каких-то местах такие смещения все же произошли". Но доказать это могут только серьезные полевые геофизические исследования.
"Конечно, землетрясение – это процесс, который сопровождается сдвигами горных пород, в том числе могут смещаться и так называемые литосферные плиты. Но сказать, насколько серьезное произошло смещение, – для этого нужны специальные исследования, нужна определенная тому доказательная база", – сказал Вахрушев.
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Результат или источник

Сдвиг плит – это не результат землетрясения, а его источник, объясняет ученый.
Физически процесс, который наблюдается в Турции, связан с тем, что Африканская плита, которая находится в основании африканского континента, и Аравийская, или Арабская плита, судя по их тектоническим движениям, направляются на север, объясняет ученый.
При этом они упираются в Евразийскую плиту, встречая на своем пути небольшие плиты, одна из которых – Анатолийская, на которой расположена большая часть Турции.
"Она ограничивается разломами. В этих разломах и происходит смещение, и вызывая землетрясения, в том числе те, которых мы сейчас говорим", – сказал Вахрушев.
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Чего еще ждать

Зона, в которой расположена Турция, очень сейсмоактивна. Это доказывают хоть и не очень частные, но при этом крупные землетрясения, каким до события 6 февраля было землетрясение в Измите в августе 1999 года. Его жертвами стали около 17 тысяч человек.
"Измитское землетрясение тоже связано с этими разломами, которые сейчас были задействованы", – отметил Вахрушев.
В этой части Турции сейсмическая активность долгое время не проявлялась – около 100 лет, сказал ученый. При этом основной причиной прошлой трагедии с жертвами и разрушениями было именно несоблюдение норм градостроительства и сейсмоустойчивости зданий, заметил он.
"Немаловажный факт и то, что эпицентр находился очень близко к жилой застройке – там порядка десятка километров, а в эпицентре наблюдается самое мощное землетрясение. И вот оно оказало воздействие на здания и сооружения", – добавил Вахрушев.
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Судя по тому, что афтершоки то нарастают, то опять начинают постепенно затихать, зона продолжает оставаться опасной, отметил он.
"Возможно, через какое-то время опять усилятся толчки и возможны опять какие-то разрушения и неблагоприятные события", – предположил ученый.
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