https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html

Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо

Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо

Новорожденный ребенок, найденный еще связанным пуповиной со своей матерью, был 7 февраля извлечен живым из-под обломков дома на севере Сирии после смертельного... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T12:06

2023-02-08T12:06

2023-02-08T12:09

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землетрясение в турции и сирии

общество

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Новорожденный ребенок, найденный еще связанным пуповиной со своей матерью, был 7 февраля извлечен живым из-под обломков дома на севере Сирии после смертельного землетрясения. Сейчас он получает медицинскую помощь в клинике в Африне.Младенец - единственный выживший из большой сирийской семьи. Остальные его ближайшие родственники погибли во время землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Сирию и Турцию. Стихия сравняла с землей дом семьи в городе Джиндайрис.Новые землетрясения в Турции: что известно>>Спасатели в Турции и Сирии и их коллеги из разных стран мира, спешащие на помощь, невзирая на холодную погоду, дополнительные подземные толчки и рушащиеся здания, выкапывают выживших, погребенных в результате землетрясения, унесшего жизни более 6000 человек. Уникальные кадры чудесных спасений и человеческого горя в самой большой мировой катастрофе 2023 года.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, землетрясение в турции и сирии, общество, в мире