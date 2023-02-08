Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо

Чудо жизни среди большого горя: землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
Уникальные кадры чудесных спасений и человеческого горя в самой большой мировой катастрофе 2023 года.
Мужчина, застрявший в обломках, смотрит, как ему помогают выбраться, расчищая завалы. Город Хатай. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Мужчина, застрявший в обломках, смотрит, как ему помогают выбраться, расчищая завалы. Город Хатай. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Аэрофотоснимок показывает разрушения в центре города Хатай на юге Турции. (IHA via AP)
Аэрофотоснимок показывает разрушения в центре города Хатай на юге Турции. (IHA via AP)
Новорожденный ребенок, извлеченный из-под завалов, получает медицинскую помощь от доктора Хани Мааруф в клинике в Африне. Мальчик остался круглым сиротой. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Новорожденный ребенок, извлеченный из-под завалов, получает медицинскую помощь от доктора Хани Мааруф в клинике в Африне. Мальчик остался круглым сиротой. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Выжившие после землетрясения получают гуманитарную помощь в пункте раздачи в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Выжившие после землетрясения получают гуманитарную помощь в пункте раздачи в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Жители извлекают раненую девочку из-под обломков разрушенного здания после землетрясения в городе Джандарис на северо-запада Сирии. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Жители извлекают раненую девочку из-под обломков разрушенного здания после землетрясения в городе Джандарис на северо-запада Сирии. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения в турецкого города Диярбакыр в турецкой провинции Кахраманмараш.
Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения в турецкого города Диярбакыр в турецкой провинции Кахраманмараш.
Спасатели и гражданские лица ищут выживших под обломками разрушенных зданий в Кахраманмарасе недалеко от эпицентра землетрясения. (Photo by Adem ALTAN / AFP)
Спасатели и гражданские лица ищут выживших под обломками разрушенных зданий в Кахраманмарасе недалеко от эпицентра землетрясения. (Photo by Adem ALTAN / AFP)
Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю погибшую дочь Ирмак. (Photo by Adem ALTAN / AFP)
Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю погибшую дочь Ирмак. (Photo by Adem ALTAN / AFP)
Выжившие после землетрясения в палатке в Хатае на следующий день после семибалльного землетрясения. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Выжившие после землетрясения в палатке в Хатае на следующий день после семибалльного землетрясения. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Спасатели и медики спасают женщину из-под обломков рухнувшего здания в городе Эльбистан на юге Турции. (Ismail Coskun/IHA via AP)
Спасатели и медики спасают женщину из-под обломков рухнувшего здания в городе Эльбистан на юге Турции. (Ismail Coskun/IHA via AP)
Женщина около тела жертвы в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Женщина около тела жертвы в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Люди пытаются самостоятельно найти своих родственников в завалах. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Люди пытаются самостоятельно найти своих родственников в завалах. (Photo by BULENT KILIC / AFP)
Люди на обломках рухнувших зданий в Алеппо, Сирия. (AP Photo/Omar Sanadiki)
Люди на обломках рухнувших зданий в Алеппо, Сирия. (AP Photo/Omar Sanadiki)