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Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
Новорожденный ребенок, найденный еще связанным пуповиной со своей матерью, был 7 февраля извлечен живым из-под обломков дома на севере Сирии после смертельного... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T12:06
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фотоленты
землетрясение в турции и сирии
общество
в мире
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Новорожденный ребенок, найденный еще связанным пуповиной со своей матерью, был 7 февраля извлечен живым из-под обломков дома на севере Сирии после смертельного землетрясения. Сейчас он получает медицинскую помощь в клинике в Африне.Младенец - единственный выживший из большой сирийской семьи. Остальные его ближайшие родственники погибли во время землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Сирию и Турцию. Стихия сравняла с землей дом семьи в городе Джиндайрис.Новые землетрясения в Турции: что известно&gt;&gt;Спасатели в Турции и Сирии и их коллеги из разных стран мира, спешащие на помощь, невзирая на холодную погоду, дополнительные подземные толчки и рушащиеся здания, выкапывают выживших, погребенных в результате землетрясения, унесшего жизни более 6000 человек. Уникальные кадры чудесных спасений и человеческого горя в самой большой мировой катастрофе 2023 года.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фото, землетрясение в турции и сирии, общество, в мире
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо

Чудо жизни среди большого горя: землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

12:06 08.02.2023 (обновлено: 12:09 08.02.2023)
 
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Новорожденный ребенок, найденный еще связанным пуповиной со своей матерью, был 7 февраля извлечен живым из-под обломков дома на севере Сирии после смертельного землетрясения. Сейчас он получает медицинскую помощь в клинике в Африне.
Младенец - единственный выживший из большой сирийской семьи. Остальные его ближайшие родственники погибли во время землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Сирию и Турцию. Стихия сравняла с землей дом семьи в городе Джиндайрис.
Новые землетрясения в Турции: что известно>>
Спасатели в Турции и Сирии и их коллеги из разных стран мира, спешащие на помощь, невзирая на холодную погоду, дополнительные подземные толчки и рушащиеся здания, выкапывают выживших, погребенных в результате землетрясения, унесшего жизни более 6000 человек.

Уникальные кадры чудесных спасений и человеческого горя в самой большой мировой катастрофе 2023 года.
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Мужчина, застрявший в обломках, смотрит, как ему помогают выбраться, расчищая завалы. Город Хатай. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Мужчина под завалами в ожидании спасения в турецком иле Хатай
1 из 15

Мужчина, застрявший в обломках, смотрит, как ему помогают выбраться, расчищая завалы. Город Хатай. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© AP Photo IHA

Аэрофотоснимок показывает разрушения в центре города Хатай на юге Турции. (IHA via AP)

Пострадавший в результате землетрясения турецкий город Хатай
2 из 15

Аэрофотоснимок показывает разрушения в центре города Хатай на юге Турции. (IHA via AP)

© AP Photo IHA
© AFP 2023 / Rami al Sayed

Новорожденный ребенок, извлеченный из-под завалов, получает медицинскую помощь от доктора Хани Мааруф в клинике в Африне. Мальчик остался круглым сиротой. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

Спасенный новорожденный ребенок в сирийском городе Африн
3 из 15

Новорожденный ребенок, извлеченный из-под завалов, получает медицинскую помощь от доктора Хани Мааруф в клинике в Африне. Мальчик остался круглым сиротой. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

© AFP 2023 / Rami al Sayed
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Выжившие после землетрясения получают гуманитарную помощь в пункте раздачи в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Раздача гуманитарной помощи в турецком городе Хатай
4 из 15

Выжившие после землетрясения получают гуманитарную помощь в пункте раздачи в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© AFP 2023 / Rami al Sayed

Жители извлекают раненую девочку из-под обломков разрушенного здания после землетрясения в городе Джандарис на северо-запада Сирии. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

Спасение ребенка в пострадавшем в результате землетрясения сирийском городе Джандарис
5 из 15

Жители извлекают раненую девочку из-под обломков разрушенного здания после землетрясения в городе Джандарис на северо-запада Сирии. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

© AFP 2023 / Rami al Sayed
© РИА Новости . Sertac Kayar / Перейти в фотобанк

Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения в турецкого города Диярбакыр в турецкой провинции Кахраманмараш.

Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Диярбакыр
6 из 15

Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения в турецкого города Диярбакыр в турецкой провинции Кахраманмараш.

© РИА Новости . Sertac Kayar
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© AFP 2023 / Adem Altan

Спасатели и гражданские лица ищут выживших под обломками разрушенных зданий в Кахраманмарасе недалеко от эпицентра землетрясения. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Вид на разрушения в турецком городе Кахраманмараш
7 из 15

Спасатели и гражданские лица ищут выживших под обломками разрушенных зданий в Кахраманмарасе недалеко от эпицентра землетрясения. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

© AFP 2023 / Adem Altan
© AFP 2023 / Adem Altan

Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю погибшую дочь Ирмак. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Мужчина держит руку погибшей дочери в турецком городе Кахраманмараш
8 из 15

Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю погибшую дочь Ирмак. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

© AFP 2023 / Adem Altan
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Выжившие после землетрясения в палатке в Хатае на следующий день после семибалльного землетрясения. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Эвакуированные люди пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Хатай
9 из 15

Выжившие после землетрясения в палатке в Хатае на следующий день после семибалльного землетрясения. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛичные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо.
Личные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо
10 из 15
Личные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо.
© РИА Новости
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© AP Photo Ismsail Coskun/IHA

Спасатели и медики спасают женщину из-под обломков рухнувшего здания в городе Эльбистан на юге Турции. (Ismail Coskun/IHA via AP)

Спасение женщины из-под развалин здания, пострадавшего в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
11 из 15

Спасатели и медики спасают женщину из-под обломков рухнувшего здания в городе Эльбистан на юге Турции. (Ismail Coskun/IHA via AP)

© AP Photo Ismsail Coskun/IHA
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Женщина около тела жертвы в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Хатай
12 из 15

Женщина около тела жертвы в Хатае. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДети у разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо.
Дети у разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
13 из 15
Дети у разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо.
© РИА Новости
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© AFP 2023 / Bulent Kilic

Люди пытаются самостоятельно найти своих родственников в завалах. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Люди ищут родственников в турецком городе Хатай
14 из 15

Люди пытаются самостоятельно найти своих родственников в завалах. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© AP Photo Omar Sanadiki

Люди на обломках рухнувших зданий в Алеппо, Сирия. (AP Photo/Omar Sanadiki)

Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения сирийского города Алеппо
15 из 15

Люди на обломках рухнувших зданий в Алеппо, Сирия. (AP Photo/Omar Sanadiki)

© AP Photo Omar Sanadiki
 
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