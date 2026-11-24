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Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе
Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе
Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе. Об этом сообщили в МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T20:07
2026-11-24T20:07
2026-11-24T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе. Об этом сообщили в МЧС России по региону.Отмечается, что огонь охватил жилой дом вечером во вторник на улице Харьковская.С огнем боролись 19 специалистов и пять автомобилей чрезвычайного ведомства.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.В МЧС России по Севастополю ранее сообщали, что за период пожароопасного сезона в городе-герое произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Среди причин возгораний на природе – нарушения граждан при обращении с огнем, неосторожность при курении, атаки на город.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, новости севастополя, общество
Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе
В Севастополе на пожаре в частном доме погибла женщина
20:07 24.11.2026 (обновлено: 20:21 24.11.2026)