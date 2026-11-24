https://crimea.ria.ru/20261124/zhenschina-pogibla-na-pozhare-v-chastnom-dome-v-sevastopole-1161353285.html

Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе

Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе

Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе. Об этом сообщили в МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:07

2026-11-24T20:07

2026-11-24T20:21

севастополь

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происшествия

мчс севастополя

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Женщина погибла на пожаре в частном доме в Севастополе. Об этом сообщили в МЧС России по региону.Отмечается, что огонь охватил жилой дом вечером во вторник на улице Харьковская.С огнем боролись 19 специалистов и пять автомобилей чрезвычайного ведомства.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.В МЧС России по Севастополю ранее сообщали, что за период пожароопасного сезона в городе-герое произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Среди причин возгораний на природе – нарушения граждан при обращении с огнем, неосторожность при курении, атаки на город.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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