https://crimea.ria.ru/20261124/suschestvennoe-ogranichenie-podachi-sveta-v-krymu-i-neizbezhnyy-otvet-vsu--glavnoe-1161355275.html

Существенное ограничение подачи света в Крыму и неизбежный ответ ВСУ – главное

Существенное ограничение подачи света в Крыму и неизбежный ответ ВСУ – главное - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Существенное ограничение подачи света в Крыму и неизбежный ответ ВСУ – главное

Президент России Владимир Путин предупредил о неизбежном ответе на атаки ВСУ по нефтезаводам. Госдума утвердила федеральный бюджет на три года. Из Крыма на... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T22:54

2026-11-24T22:54

2026-11-24T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предупредил о неизбежном ответе на атаки ВСУ по нефтезаводам. Госдума утвердила федеральный бюджет на три года. Из Крыма на материк будут переправлять паромами машины приезжих, прием заявок на разовую перевозку легковушек через паромную переправу открыт. Три школы Симферополя и пригорода закрыты на карантин по пневмонии. В Крыму и Севастополе на 10 дней существенно ограничат подачу электроэнергии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ на удары ВСУ по нефтезаводам неизбеженВСУ не прекращают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, несмотря на личную просьбу президента США Дональда Трампа остановить атаки. В связи с этим Москва предпримет ответные действия. Это неизбежно, акцентировал российский лидер.Несмотря на сложную обстановку, цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались после пиковых значений начала октября, отметил он. И добавил, что главная задача на отечественном топливном рынке — обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом городов, поселков, граждан и компаний. Госдума утвердила закон о федеральном бюджетеГосударственная Дума во вторник утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Согласно документу, в 2027 году расходы бюджета составят 48,7 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. В 2028 и 2029 годах доходы запланированы на уровне 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно, расходы - 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.Как добраться из Крыма на Кубань и обратноДля владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. Они будут действовать разово и только в одном направлении: Крым – Тамань или Тамань – Крым.При этом воспользоваться возможностью переправы автотранспорта через Керченский пролив на паромах могут только гости полуострова.В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров и грузов между Краснодарским краем и Крымом.В Крыму из-за пневмонии закрывают школыТри школы в Крыму закрыли на карантин из-за выявления случаев внебольничной пневмонии. Из-за ОРВИ закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах Крыма, сообщили РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования, науки и молодежи."Три общеобразовательные организации закрыты полностью по причине внебольничной пневмонии. В Симферополе – две школы – средняя общеобразовательная №29 и школа-гимназия №39", в Симферопольском районе – Трехпрудненская школа-гимназия им. К.Д. Ушинского", - говорится в сообщении.В Крыму и Севастополе существенно ограничат подачу электроэнергииС 25 ноября в Крыму и в Севастополе введут существенные ограничения подачи электроэнергии. Так, в Крыму, по информации главы республики Сергея Аксенова, будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. При этом конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях светаВ Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона также с 25 ноября будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней, отметил губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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