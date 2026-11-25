"Вторичный холодный фронтальный раздел вызовет в Крыму дождь со снегом, в горах снег, в южных районах и в горах сильные осадки; местами отложение мокрого снега, гололедицу. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью -2…+3, в горах -3…7; днем +1…6, в горах 0…-3, - отметили синоптики.

Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +2....4, днем +5....7.