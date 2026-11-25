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Снег и гололедица ожидаются в Крыму в среду
Снег и гололедица ожидаются в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.11.2026
Снег и гололедица ожидаются в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью северо-западный, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +7...9.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +2....4, днем +5....7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Снег и гололедица ожидаются в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидаются сильный ветер и снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются дожди со снегом, сильный ветер и гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Вторичный холодный фронтальный раздел вызовет в Крыму дождь со снегом, в горах снег, в южных районах и в горах сильные осадки; местами отложение мокрого снега, гололедицу. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью -2…+3, в горах -3…7; днем +1…6, в горах 0…-3, - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер ночью северо-западный, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +7...9.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +2....4, днем +5....7.
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