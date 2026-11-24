https://crimea.ria.ru/20261124/v-khersonese-tavricheskom-nachali-snimat-klipy-na-raskope-1161312903.html
В "Херсонесе Таврическом" начали снимать клипы на раскопе
В "Херсонесе Таврическом" начали снимать клипы на раскопе - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В "Херсонесе Таврическом" начали снимать клипы на раскопе
В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" начали снимать короткие клипы прямо на раскопе – в момент, когда находка совершена. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T22:13
2026-11-24T22:13
2026-11-24T22:13
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" начали снимать короткие клипы прямо на раскопе – в момент, когда находка совершена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по развитию музея Наталья Коробицина.По ее словам, все клипы следующего года будут посвящены археологии – музею есть что рассказать к 200-летию раскопок.Замдиректора отметила, что слово "развитие" для музея-заповедника является ключевым."Я пришла работать в музей в 2020 году, и в наших социальных сетях было 5 тысяч подписчиков. Сейчас – 32 тысячи. Мы планомерно идем к развитию в этом направлении. Наша задача – чтобы люди видели нас в социальных сетях. Сейчас мы снимаем клипы, делаем видеофильмы, используем абсолютно разные форматы. И цель всегда одна – рассказать, чем-то заинтересовать, чтобы люди в итоге к нам приехали", – подчеркнула Коробицина.Она добавила, что раньше от момента находки до ее популяризации порой проходило несколько лет: ученый должен найти, исследовать, описать находку, сделать доклад, опубликовать, выступить на конференции – и только потом можно было о ней рассказать.Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В "Херсонесе Таврическом" начали снимать клипы на раскопе
В "Херсонесе Таврическом" начали снимать клипы на раскопе в момент находки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.
В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" начали снимать короткие клипы прямо на раскопе – в момент, когда находка совершена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала заместитель директора по развитию музея Наталья Коробицина.
"Мы нашли новый формат общения – мы начали снимать клипы прямо на раскопе, в момент, когда находка совершена. Наши ученые немножко опасались: а вдруг находка не та. Но нашим посетителям, нашим подписчикам интересен сам факт находки, потом предположение ученого. И эти клипы, наши короткие ролики, всего минута, стали многие тысячи набирать просмотров, и мы поняли, что это интересно", – сказала спикер.
По ее словам, все клипы следующего года будут посвящены археологии – музею есть что рассказать к 200-летию раскопок.
Замдиректора отметила, что слово "развитие" для музея-заповедника является ключевым.
"Я пришла работать в музей в 2020 году, и в наших социальных сетях было 5 тысяч подписчиков. Сейчас – 32 тысячи. Мы планомерно идем к развитию в этом направлении. Наша задача – чтобы люди видели нас в социальных сетях. Сейчас мы снимаем клипы, делаем видеофильмы, используем абсолютно разные форматы. И цель всегда одна – рассказать, чем-то заинтересовать, чтобы люди в итоге к нам приехали", – подчеркнула Коробицина.
Она добавила, что раньше от момента находки до ее популяризации порой проходило несколько лет: ученый должен найти, исследовать, описать находку, сделать доклад, опубликовать, выступить на конференции – и только потом можно было о ней рассказать.
Ранее сообщалось
, что в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.
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