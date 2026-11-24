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В Севастополе дали свет всем потребителям
В Севастополе дали свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Севастополе дали свет всем потребителям
В Севастополе вечером во вторник сняли режим ограничения электроснабжения и дали свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T23:18
2026-11-24T23:18
2026-11-24T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник сняли режим ограничения электроснабжения и дали свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".С 25 ноября в Крыму и в Севастополе введут существенные ограничения подачи электроэнергии. Так, в Крыму, по информации главы республики Сергея Аксенова, будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. При этом конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.В Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона также с 25 ноября будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней, отметил губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе дали свет всем потребителям
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения