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В Севастополе дали свет всем потребителям

В Севастополе дали свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Севастополе дали свет всем потребителям

В Севастополе вечером во вторник сняли режим ограничения электроснабжения и дали свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T23:18

2026-11-24T23:18

2026-11-24T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник сняли режим ограничения электроснабжения и дали свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".С 25 ноября в Крыму и в Севастополе введут существенные ограничения подачи электроэнергии. Так, в Крыму, по информации главы республики Сергея Аксенова, будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. При этом конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.В Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона также с 25 ноября будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более 10 дней, отметил губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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