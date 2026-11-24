https://crimea.ria.ru/20261124/putin-otsenil-rol-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-rossii-v-mire-1161353054.html
Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире
Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире
Российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и занимает ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T19:58
2026-11-24T19:58
2026-11-24T19:58
владимир путин (политик)
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топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и занимает ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по развитию ТЭК.По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, топливо, топливно-энергетический комплекс, в мире, новости
Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире
ТЭК России занимает ведущие позиции на глобальных энергетических рынках - Путин