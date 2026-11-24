https://crimea.ria.ru/20261124/putin-otsenil-rol-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-rossii-v-mire-1161353054.html

Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире

Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Путин оценил роль топливно-энергетического комплекса России в мире

Российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и занимает ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:58

2026-11-24T19:58

2026-11-24T19:58

владимир путин (политик)

россия

топливо

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и занимает ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по развитию ТЭК.По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании занимают ведущие позиции на глобальных энергетических рынках. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, топливо, топливно-энергетический комплекс, в мире, новости