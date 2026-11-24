https://crimea.ria.ru/20261124/kurenie-i-ataki-na-gorod-v-sevastopole-nazvali-osnovnye-prichiny-pozharov-1161329631.html

Курение и атаки на город: в Севастополе назвали основные причины пожаров

Курение и атаки на город: в Севастополе назвали основные причины пожаров - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Курение и атаки на город: в Севастополе назвали основные причины пожаров

За период пожароопасного сезона в Севастополе произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Об этом сообщили в МЧС России по... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:06

2026-11-24T20:06

2026-11-24T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. За период пожароопасного сезона в Севастополе произошло почти 500 пожаров, большая часть из них – на открытой территории. Об этом сообщили в МЧС России по городу.По данным спасателей, пожароопасный сезон в городе продлился почти восемь месяцев - с 1 апреля по 24 ноября. Пожаров стало меньше, чем год назад."В регионе произошло 489 пожаров, что на 35% меньше, чем в 2025 году. На открытой территории было более 300 пожаров, их площадь – свыше 64 тысяч квадратных метров, это в 9 раз меньше, чем в прошлом году. В лесничествах Севастополя случилось 74 пожара общей площадью 113 гектаров", - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Севастополю Тимур Жуков.По его словам, среди причин возгораний на природе – нарушения граждан при обращении с огнем, неосторожность при курении, атаки на город.Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе Крыма из-за нарушений правил эксплуатации печи произошел пожар в частном доме, погиб человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушилиДом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в БалаклавеТроих человек спасли из горящего дома в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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