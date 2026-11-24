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В ДНР обновляют филармонию и 15 храмов

В ДНР обновляют филармонию и 15 храмов - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В ДНР обновляют филармонию и 15 храмов

В Донецкой Народной Республике обновляют государственную академическую филармонию, 15 храмовых комплексов и Соборную мечеть. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T21:39

2026-11-24T21:39

2026-11-24T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике обновляют государственную академическую филармонию, 15 храмовых комплексов и Соборную мечеть. Об этом сообщили в правительстве России.Отмечается, что работы ведутся по программе социально-экономического развития. Координацию и реализацию мероприятий программы ведет Министерство строительства и ЖКХ России.По его словам, в филармонии и музее усилят конструктивные элементы, отремонтируют крыши, обновят инженерные системы. Там появятся современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. При ремонте концертного зала филармонии будет заменено звуковое и осветительное оборудование.В храмовых комплексах строители заменили инженерные системы, установили модульные котельные, обновили кровли и купола, провели внешнюю и внутреннюю отделку. В настоящий момент работы завершены в девяти храмах.Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них – детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. На территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделаноКак в Крыму ремонтируют и строят учреждения культурыПод слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, правительство россии, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, благоустройство, новости