В "Херсонесе Таврическом" анонсировали открытие детского центра
В "Херсонесе Таврическом" появится новое детское пространство "Арго"
© РИА Новости КрымГосударственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова в пресс-центре РИА Новости Крым анонсировала открытие еще одного детского центра на территории.
"Приоткрою завесу. Буквально на днях, дней через пять, мы открываем еще один детский центр на территории Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Мы открываем детское пространство "Арго" в нашем новом здании, которое также будет оснащено не только игровыми формами, но и интересным оборудованием, чтобы дети могли постигать историю древнего города", – анонсировала Морозова.
По ее словам, получить субсидию в рамках Национальной программы удалось благодаря поддержке Министерства культуры.
Ранее сообщалось, что в феврале текущего года в новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в Севастополе, торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика". В небольшом, но уютном помещении обучают, развлекают и вовлекают школьников, погружая их в науку, историю и приключения.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.
Читайте также на РИА Новости Крым: