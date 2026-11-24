https://crimea.ria.ru/20261124/v-khersonese-tavricheskom-anonsirovali-otkrytie-detskogo-tsentra-1161313292.html

В "Херсонесе Таврическом" анонсировали открытие детского центра

В "Херсонесе Таврическом" анонсировали открытие детского центра - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В "Херсонесе Таврическом" анонсировали открытие детского центра

Директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова в пресс-центре РИА Новости Крым анонсировала открытие еще одного детского... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T20:14

2026-11-24T20:14

2026-11-24T20:14

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова в пресс-центре РИА Новости Крым анонсировала открытие еще одного детского центра на территории.По ее словам, получить субсидию в рамках Национальной программы удалось благодаря поддержке Министерства культуры.Ранее сообщалось, что в феврале текущего года в новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в Севастополе, торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика". В небольшом, но уютном помещении обучают, развлекают и вовлекают школьников, погружая их в науку, историю и приключения.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе создают новую магистральную экспозициюЗапрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст КрымуВ Москве прошла конференция к 200-летию Керченского музея древностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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