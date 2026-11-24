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В Крыму растет число потенциальных доноров костного мозга
В Крыму растет число потенциальных доноров костного мозга - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Крыму растет число потенциальных доноров костного мозга
В Крыму продолжается работа по расширению Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За десять месяцев этого года в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по расширению Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За десять месяцев этого года в регистр вступили 1023 крымчанина, из них 132 — в течение октября. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Всего в регистре состоят 4739 жителей Крыма. Уже 10 из них становились реальными донорами стволовых клеток и подарили шанс на выздоровление тяжелобольным пациентам, отметили в ведомстве.Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Крыма можно в "Центре крови" (Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (Ялта, ул. Свердлова, 14; Керчь, ул. Карла Маркса, 31; Саки, ул. Лобозова, 22; Евпатория, пр. Победы, 22), либо при проведении "донорских дней" выездной бригадой Центра крови в различных муниципальных образованиях, добавили в минздраве.В августе сообщалось, что 729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга.В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуТри крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в РоссииКакие дополнительные трудовые гарантии положены донорам
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В Крыму растет число потенциальных доноров костного мозга
В Крыму свыше 1000 человек стали потенциальными донорами стволовых клеток с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по расширению Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За десять месяцев этого года в регистр вступили 1023 крымчанина, из них 132 — в течение октября. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток зачастую остается единственным эффективным методом лечения пациентов с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями крови, большинство из которых составляют дети. Поиск совместимого донора — сложнейшая задача, поэтому так важно, чтобы как можно больше людей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга", — говорится в сообщении.
Всего в регистре состоят 4739 жителей Крыма. Уже 10 из них становились реальными донорами стволовых клеток и подарили шанс на выздоровление тяжелобольным пациентам, отметили в ведомстве.
Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Крыма можно в "Центре крови" (Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (Ялта, ул. Свердлова, 14; Керчь, ул. Карла Маркса, 31; Саки, ул. Лобозова, 22; Евпатория, пр. Победы, 22), либо при проведении "донорских дней" выездной бригадой Центра крови в различных муниципальных образованиях, добавили в минздраве.
В августе сообщалось
, что 729 крымчан вошли в состав федерального регистра доноров костного мозга.
В 2025 году более 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе. По Крыму эта цифра составляет более 24 тысяч, по Севастополю – 14 тысяч. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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