https://crimea.ria.ru/20261124/krym-poluchit-2891-milliarda-iz-federalnogo-byudzheta-na-trekhletku-1161354016.html

Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку

Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку

Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку. Об этом сообщила депутат Госдумы Янина Павленко. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T21:22

2026-11-24T21:22

2026-11-24T21:27

бюджет

федеральный бюджет

бюджет крыма

финансирование

янина павленко

государственная дума рф

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/13/1123282971_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_ca8eaee9b6a81f5c8178e98742d0893b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку. Об этом сообщила депутат Госдумы Янина Павленко.Она напомнила, что главный финансовый документ страны принят в третьем, финальном чтении. Депутат уточнила, что основные средства в разрезе Крыма пойдут:"Регион получает стабильное финансирование с акцентом на развитие инфраструктуры, ЖКХ и социальной сферы. За этими цифрами — строительство и реконструкция сооружений водоснабжения, обустройство пассивной защиты подстанций, модернизация первичного звена здравоохранения, ремонты школ и детсадов, дорог, обновление общественного транспорта, поддержка сельского хозяйства, установка модульных спортивных сооружений, оснащение библиотек и реализация ещё многих важных целей", — заключила Павленко.Ранее сообщалось, что Государственная Дума утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили о росте налоговых поступлений в РоссииКабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах РоссииБюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бюджет, федеральный бюджет, бюджет крыма, финансирование, янина павленко, государственная дума рф, новости крыма