https://crimea.ria.ru/20261124/krym-poluchit-2891-milliarda-iz-federalnogo-byudzheta-na-trekhletku-1161354016.html
Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку
Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку
Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку. Об этом сообщила депутат Госдумы Янина Павленко. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T21:22
2026-11-24T21:22
2026-11-24T21:27
бюджет
федеральный бюджет
бюджет крыма
финансирование
янина павленко
государственная дума рф
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/13/1123282971_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_ca8eaee9b6a81f5c8178e98742d0893b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку. Об этом сообщила депутат Госдумы Янина Павленко.Она напомнила, что главный финансовый документ страны принят в третьем, финальном чтении. Депутат уточнила, что основные средства в разрезе Крыма пойдут:"Регион получает стабильное финансирование с акцентом на развитие инфраструктуры, ЖКХ и социальной сферы. За этими цифрами — строительство и реконструкция сооружений водоснабжения, обустройство пассивной защиты подстанций, модернизация первичного звена здравоохранения, ремонты школ и детсадов, дорог, обновление общественного транспорта, поддержка сельского хозяйства, установка модульных спортивных сооружений, оснащение библиотек и реализация ещё многих важных целей", — заключила Павленко.Ранее сообщалось, что Государственная Дума утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили о росте налоговых поступлений в РоссииКабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах РоссииБюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/13/1123282971_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_47a64626cdc902eda8a310975eb60cc0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бюджет, федеральный бюджет, бюджет крыма, финансирование, янина павленко, государственная дума рф, новости крыма
Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку
Крым получит 289,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на 2027-2029 годы
21:22 24.11.2026 (обновлено: 21:27 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлетку. Об этом сообщила депутат Госдумы Янина Павленко.
Она напомнила, что главный финансовый документ страны принят в третьем, финальном чтении.
"Он решает три главные задачи, которые поставил президент. Первое — в отношении обеспечения обороны, безопасности нашей страны. Это бюджет Победы, он призван сделать все возможное, чтобы помочь нашим воинам в достижении главной цели. Второе — это обеспечение всех социальных льгот и гарантий для жителей России. И, конечно, это бюджет развития и обеспечения технологического суверенитета страны", — написала Павленко в своем канале в МАКС.П
Депутат уточнила, что основные средства в разрезе Крыма пойдут:
—На социально-экономическое развитие республики и Севастополя — 47,7 млрд, 56,3 млрд и 29,0 млрд рублей соответственно на 2027–2029 годы.
—На дорожное хозяйство и инфраструктуру предусмотрено 6,4 в 2027-м году, 9,2 - в 2028-м, 13,1 млрд рублей - в 2029-м (в том числе на электросети — до 7,3 млрд).
—На ЖКХ — 2,4 / 9,1 / 9,5 млрд (включая водоснабжение и гидротехнические сооружения).
—На здравоохранение — 1,5 / 1,9 / 2,4 млрд.
—На образование — 1,8 / 2,9 / 2,3 млрд.
—На социальную политику — 2,3 / 2,6 / 2,1 млрд рублей.
—Дотации на выравнивание и сбалансированность составят: в 2027 году — 30,5 млрд рублей, в 2028-м — 15,1 млрд, в 2029-м — 16,6 млрд.
"Регион получает стабильное финансирование с акцентом на развитие инфраструктуры, ЖКХ и социальной сферы. За этими цифрами — строительство и реконструкция сооружений водоснабжения, обустройство пассивной защиты подстанций, модернизация первичного звена здравоохранения, ремонты школ и детсадов, дорог, обновление общественного транспорта, поддержка сельского хозяйства, установка модульных спортивных сооружений, оснащение библиотек и реализация ещё многих важных целей", — заключила Павленко.
Ранее сообщалось
, что Государственная Дума утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: