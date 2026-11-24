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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Более 30 вражеских дроны сбили во вторник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T20:27
2026-11-24T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Более 30 вражеских дроны сбили во вторник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.В течение дня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, о последствиях не сообщалось.В течение прошлой ночи российские силы ПВО ликвидировали 699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом и еще шестью регионами России во вторник сбили 32 дрона
20:27 24.11.2026 (обновлено: 21:10 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Более 30 вражеских дроны сбили во вторник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
В течение дня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, о последствиях не сообщалось.
В течение прошлой ночи российские силы ПВО ликвидировали
699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.
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