https://crimea.ria.ru/20261124/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1161353810.html

Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Более 30 вражеских дроны сбили во вторник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Более 30 вражеских дроны сбили во вторник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.В течение дня в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, о последствиях не сообщалось.В течение прошлой ночи российские силы ПВО ликвидировали 699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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