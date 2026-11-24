https://crimea.ria.ru/20261124/rotatsii-ne-budet-desantniki-sozhgli-mashiny-s-pekhotintsami-vsu-na-zaporozhe-1161328087.html

Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье

Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье

Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ВДВ уничтожили транспорт с... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T21:14

2026-11-24T21:14

2026-11-24T21:14

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

днепр

видео

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161327975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f02690ed24cc516cf8968d8adb01663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ВДВ уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию противника в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ."В ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение транспорта ВСУ (пикапы, автомобили и микроавтобусы) с пехотой противника, направлявшейся в сторону передовых позиций для проведения ротации, а также спрятанной в лесопосадках и жилой застройке", - говорится в сообщении.После их обнаружения операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили транспорт с личным составом противника.Кадры объективного контроля зафиксировали поражение целей, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, днепр, видео, министерство обороны рф