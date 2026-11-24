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Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье
Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье
Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ВДВ уничтожили транспорт с... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T21:14
2026-11-24T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ВДВ уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию противника в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ."В ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение транспорта ВСУ (пикапы, автомобили и микроавтобусы) с пехотой противника, направлявшейся в сторону передовых позиций для проведения ротации, а также спрятанной в лесопосадках и жилой застройке", - говорится в сообщении.После их обнаружения операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили транспорт с личным составом противника.Кадры объективного контроля зафиксировали поражение целей, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, днепр, видео, министерство обороны рф
Ротации не будет: десантники сожгли машины с пехотинцами ВСУ на Запорожье
Тульские десантники уничтожили автомобили с пехотой ВСУ на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ВДВ уничтожили транспорт с пехотой ВСУ и сорвали ротацию противника в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение транспорта ВСУ (пикапы, автомобили и микроавтобусы) с пехотой противника, направлявшейся в сторону передовых позиций для проведения ротации, а также спрятанной в лесопосадках и жилой застройке", - говорится в сообщении.
После их обнаружения операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили транспорт с личным составом противника.
Кадры объективного контроля зафиксировали поражение целей, добавили в ведомстве.
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