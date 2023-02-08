Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
В Турции число погибших от разрушительного землетрясения достигло 6234 человек
09:52 08.02.2023 (обновлено: 10:14 08.02.2023)
© Sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
"6 тысяч 234 человека погибли и 37 тысяч 11 граждан ранены на данный момент", - цитирует ведомство РИА Новости.
Дополнительная группировка МЧС России
Главы МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку российских спасателей в пострадавших от разрушительных землетрясений районах Турцию.
"В настоящее время идет подготовка личного состава к вылету в зону бедствия", - уточняет пресс-служба ведомства.
6 февраля из аэропорта Жуковский в зону ЧС Турции и Сирии вылетели самолеты Ан-148 и ИЛ-76 с российскими спасателями. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Российские спасатели работают на самых сложных и труднодоступных участках. По данным МЧС РФ, они направлены в горный район Кахраманмараж.
Последствия удара стихии
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
Вчера, 10:51ФотолентыКак российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.
Помощь мусульман Крыма
Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
В комментарии РИА Новости Крым предприниматель и общественник Энвер Абдураимов подчеркнул, что крымские татары готовы помогать не только материально. Если будет возможность поехать добровольцем и оказывать помощь в разборе завалов на месте – многие откликнутся.
Читайте также на РИА Новости Крым: