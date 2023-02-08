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Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T09:52
2023-02-08T10:14
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
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происшествия
сирия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.Дополнительная группировка МЧС России Главы МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку российских спасателей в пострадавших от разрушительных землетрясений районах Турцию. 6 февраля из аэропорта Жуковский в зону ЧС Турции и Сирии вылетели самолеты Ан-148 и ИЛ-76 с российскими спасателями. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Российские спасатели работают на самых сложных и труднодоступных участках. По данным МЧС РФ, они направлены в горный район Кахраманмараж.Последствия удара стихии6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.Помощь мусульман КрымаВо вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В комментарии РИА Новости Крым предприниматель и общественник Энвер Абдураимов подчеркнул, что крымские татары готовы помогать не только материально. Если будет возможность поехать добровольцем и оказывать помощь в разборе завалов на месте – многие откликнутся.Читайте также на РИА Новости Крым:Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в ТурцииЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под заваламиЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, сирия, новости, общество
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек

В Турции число погибших от разрушительного землетрясения достигло 6234 человек

09:52 08.02.2023 (обновлено: 10:14 08.02.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
"6 тысяч 234 человека погибли и 37 тысяч 11 граждан ранены на данный момент", - цитирует ведомство РИА Новости.

Дополнительная группировка МЧС России

Главы МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку российских спасателей в пострадавших от разрушительных землетрясений районах Турцию.

"В настоящее время идет подготовка личного состава к вылету в зону бедствия", - уточняет пресс-служба ведомства.

6 февраля из аэропорта Жуковский в зону ЧС Турции и Сирии вылетели самолеты Ан-148 и ИЛ-76 с российскими спасателями. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Российские спасатели работают на самых сложных и труднодоступных участках. По данным МЧС РФ, они направлены в горный район Кахраманмараж.

Последствия удара стихии

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:51Фотоленты
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.

Помощь мусульман Крыма

Во вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
В комментарии РИА Новости Крым предприниматель и общественник Энвер Абдураимов подчеркнул, что крымские татары готовы помогать не только материально. Если будет возможность поехать добровольцем и оказывать помощь в разборе завалов на месте – многие откликнутся.
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