https://crimea.ria.ru/20230208/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-vyroslo-do-6234-chelovek-1126843452.html

Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек

К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T09:52

2023-02-08T09:52

2023-02-08T10:14

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К утру 8 февраля число жерств после разрушительного землетрясения в Турции достигло 6 234. Ранения получили 37 011 человек. Такие данные приводит турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.Дополнительная группировка МЧС России Главы МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку российских спасателей в пострадавших от разрушительных землетрясений районах Турцию. 6 февраля из аэропорта Жуковский в зону ЧС Турции и Сирии вылетели самолеты Ан-148 и ИЛ-76 с российскими спасателями. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Российские спасатели работают на самых сложных и труднодоступных участках. По данным МЧС РФ, они направлены в горный район Кахраманмараж.Последствия удара стихии6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.В 10 провинциях введен режим ЧС. В Сирии, по данным Красного Креста, жертвами стихии стали более 1,5 тысячи человек и порядка 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.Помощь мусульман КрымаВо вторник, 7 января, Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В комментарии РИА Новости Крым предприниматель и общественник Энвер Абдураимов подчеркнул, что крымские татары готовы помогать не только материально. Если будет возможность поехать добровольцем и оказывать помощь в разборе завалов на месте – многие откликнутся.Читайте также на РИА Новости Крым:Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в ТурцииЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под заваламиЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

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сирия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, сирия, новости, общество