https://crimea.ria.ru/20230207/bolee-35-tysyach-pogibshikh-erdogan-vvel-rezhim-chs-v-10-rayonakh-turtsii-1126834304.html

Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции

Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции

Количество погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 3549 человек, более 22 тысяч ранены. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T15:27

2023-02-07T15:27

2023-02-07T15:29

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

турция

реджеп тайип эрдоган

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 3549 человек, более 22 тысяч ранены. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к гражданам страны.Поисково-спасательные операции после землетрясения в стране продолжаются.Режим ЧС введен в ТурцииПо словам турецкого лидера, землетрясения затронули 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек. В них введен режим чрезвычайного положения.Сейчас в разрушенных районах работают более 53 тысяч спасателей и добровольцев."На данный момент в регион отправлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи кроватей и другие предметы", - сообщил Эрдоган.Землетрясение в ТурцииВ понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По данным Красного Креста, в результате землетрясения в Сирии, по последним данным, погибли более 1,5 тысячи человек и более 3,5 тысячи получили ранения. Российские военные и спасатели отправились на помощь в обе пострадавшие страны и уже приступили к поисково-спасательным операциям.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученогоНовое землетрясение произошло в Турции

https://crimea.ria.ru/20230207/rossiyskie-voennye-i-mchs-pomogayut-turtsii-i-sirii-posle-zemletryaseniya-1126821696.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, реджеп тайип эрдоган, новости