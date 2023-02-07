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Новое землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Новое землетрясение произошло в Турции
Новое землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Новое землетрясение произошло в Турции
Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник утром в Центральной Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T08:43
2023-02-07T09:20
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
сирия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник утром в Центральной Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине двух километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от этого землетрясения нет. Накануне утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Обрушились тысячи домов. По последним данным, погибли почти три тысячи человек, свыше 15 тысяч получили ранения и травмы. Это землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали около полутора тысяч. В течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевВоенные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в СирииЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, сирия, россия, происшествия, в мире
Новое землетрясение произошло в Турции

В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6

08:43 07.02.2023 (обновлено: 09:20 07.02.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник утром в Центральной Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине двух километров.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от этого землетрясения нет.
Накануне утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Обрушились тысячи домов. По последним данным, погибли почти три тысячи человек, свыше 15 тысяч получили ранения и травмы.
Это землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали около полутора тысяч.
В течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
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