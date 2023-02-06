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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T17:42
2023-02-06T17:42
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
казахстан
происшествия
в мире
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана сообщает РИА Новости.Подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск). Эпицентр стихии находился более чем в 600 километрах западнее Алма-Аты.Также подземные толчки ощущались в городе Тараз – примерно 2 балла, в Шымкенте – ориентировочно 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой 3 балла. О пострадавших и разрушениях пока никакой информации не поступало.Землетрясения в ТурцииМощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. В результате происшествия погибли больше тысячи человек, пострадали более 7 тысяч. Разрушены тысячи зданий. Это землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи и Крыму.Землетрясение в СирииВ результате землетрясения в Турции сильные толчки и разрушения были зафиксированы в Сирии. Здесь число жертв превысило 400 человек, пострадали свыше 1300. Поисково-спасательная операция продолжается, все государственные и частные клиники находятся в состоянии постоянной готовности принимать раненых.Президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, тот согласился. По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Самолет с российскими спасателями отправится туда в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненыхВ Турции произошло новое землетрясениеЗемлетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков
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Новости
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, казахстан, происшествия, в мире, сирия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге Казахстана

17:42 06.02.2023
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана сообщает РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск). Эпицентр стихии находился более чем в 600 километрах западнее Алма-Аты.
"Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 километров", - говорится в сообщении.
Также подземные толчки ощущались в городе Тараз – примерно 2 балла, в Шымкенте – ориентировочно 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой 3 балла. О пострадавших и разрушениях пока никакой информации не поступало.

Землетрясения в Турции

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. В результате происшествия погибли больше тысячи человек, пострадали более 7 тысяч. Разрушены тысячи зданий. Это землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевВ Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. В Турции, по предварительным данным, погибли 76 человек, в Сирии - 237.
Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи и Крыму.

Землетрясение в Сирии

В результате землетрясения в Турции сильные толчки и разрушения были зафиксированы в Сирии. Здесь число жертв превысило 400 человек, пострадали свыше 1300. Поисково-спасательная операция продолжается, все государственные и частные клиники находятся в состоянии постоянной готовности принимать раненых.
Президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, тот согласился. По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Самолет с российскими спасателями отправится туда в ближайшее время.
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