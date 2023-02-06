https://crimea.ria.ru/20230206/zemletryasenie-magnitudoy-54-proizoshlo-v-kazakhstane-1126816150.html

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T17:42

2023-02-06T17:42

2023-02-06T17:42

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

казахстан

происшествия

в мире

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана сообщает РИА Новости.Подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск). Эпицентр стихии находился более чем в 600 километрах западнее Алма-Аты.Также подземные толчки ощущались в городе Тараз – примерно 2 балла, в Шымкенте – ориентировочно 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой 3 балла. О пострадавших и разрушениях пока никакой информации не поступало.Землетрясения в ТурцииМощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. В результате происшествия погибли больше тысячи человек, пострадали более 7 тысяч. Разрушены тысячи зданий. Это землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи и Крыму.Землетрясение в СирииВ результате землетрясения в Турции сильные толчки и разрушения были зафиксированы в Сирии. Здесь число жертв превысило 400 человек, пострадали свыше 1300. Поисково-спасательная операция продолжается, все государственные и частные клиники находятся в состоянии постоянной готовности принимать раненых.Президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, тот согласился. По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Самолет с российскими спасателями отправится туда в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненыхВ Турции произошло новое землетрясениеЗемлетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков

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казахстан

сирия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, казахстан, происшествия, в мире, сирия