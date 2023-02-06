https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html

Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых

Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых

Количество погибших в результате первого землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более пяти тысяч пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T13:50

2023-02-06T13:50

2023-02-06T13:50

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

турция

реджеп тайип эрдоган

сирия

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате первого землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более пяти тысяч пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, спрогнозировать окончательное число погибших сейчас сложно. Спасательные работы продолжаются. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 2818 зданий.Что произошло в Турции 6 февраляВ понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям в ряде городов. Кроме того, разрушения произошли в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 326 человек и пострадали 1042. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.45 стран готовы помочь Турции и СирииАнкара получила предложения от более 45 стран по оказанию помощи после разрушительного землетрясения, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. О готовности помочь Турции и Сирии заявил президент России Владимир Путин. Он выразил лидерам обеих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с гибелью людей, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и предложил помощь в случае необходимости.В настоящее время поисково-спасательные операции продолжатся. В них задействованы 9 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растетЗемлетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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