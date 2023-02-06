Рейтинг@Mail.ru
Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230206/strashnoe-zemletryasenie-v-turtsii-bolee-900-pogibshikh-i-tysyachi-ranenykh-1126808347.html
Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
Количество погибших в результате первого землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более пяти тысяч пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:50
2023-02-06T13:50
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
реджеп тайип эрдоган
сирия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126808166_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d58dbab9de5725e36d1c5895f6b01cb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате первого землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более пяти тысяч пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, спрогнозировать окончательное число погибших сейчас сложно. Спасательные работы продолжаются. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 2818 зданий.Что произошло в Турции 6 февраляВ понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям в ряде городов. Кроме того, разрушения произошли в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 326 человек и пострадали 1042. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.45 стран готовы помочь Турции и СирииАнкара получила предложения от более 45 стран по оказанию помощи после разрушительного землетрясения, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. О готовности помочь Турции и Сирии заявил президент России Владимир Путин. Он выразил лидерам обеих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с гибелью людей, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и предложил помощь в случае необходимости.В настоящее время поисково-спасательные операции продолжатся. В них задействованы 9 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растетЗемлетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчковМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
турция
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126808166_71:0:980:682_1920x0_80_0_0_b1584e272e92b50cdff8d9d4598df62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, реджеп тайип эрдоган, сирия, происшествия, в мире
Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых

Эрдоган: в результате первого землетрясения в Турции погибли 912 человек и 5385 ранены

13:50 06.02.2023
 
© AFP 2023 / ILYAS AKENGINМужчина на месте завалов в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6.02.2023
Мужчина на месте завалов в турецком Диярбакыре. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6.02.2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате первого землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более пяти тысяч пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших на данный момент составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан", - сообщил президент в прямом эфире турецкого телевидения.
По его словам, спрогнозировать окончательное число погибших сейчас сложно. Спасательные работы продолжаются. В результате ЧП в разных городах страны обрушились 2818 зданий.

Что произошло в Турции 6 февраля

В понедельник в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к масштабным разрушениям в ряде городов. Кроме того, разрушения произошли в нескольких регионах Сирии. Там, по последним данным, погибли 326 человек и пострадали 1042. Подземные толчки также ощутили и в столице Ливана Бейруте.

45 стран готовы помочь Турции и Сирии

Анкара получила предложения от более 45 стран по оказанию помощи после разрушительного землетрясения, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. О готовности помочь Турции и Сирии заявил президент России Владимир Путин. Он выразил лидерам обеих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с гибелью людей, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и предложил помощь в случае необходимости.
В настоящее время поисково-спасательные операции продолжатся. В них задействованы 9 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет
Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
 
Землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирияПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
14:0023 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
13:50Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
13:37В Турции произошло новое землетрясение
13:36Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
13:25В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
13:01В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
12:47Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
12:29Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения
12:19Ураган накроет Кубань
12:07Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых
11:56Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
11:31Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
11:21Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
10:59COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля
10:39Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
10:25Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
10:09Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
10:06Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
09:35В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
Лента новостейМолния