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Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
Сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T11:21
2023-02-06T11:25
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01:17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Сейсмическая обстановка в КрымуВ то же время директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман ранее отмечал, что заранее спрогнозировать землетрясения невозможно, никаких методик для этого не существует. При этом Крым находится в сейсмоопасной зоне, землетрясения здесь возможны в любой момент, напомнил он. Традиционно самые опасные районы - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова. Есть ли угроза Краснодарскому краюЗамруководителя Терцентра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник отметил, что опасаться землетрясения в прибрежных, горных и предгорных районах Кубани не стоит.При этом он отметил, что на территории расположен карстовый разлом, который проходит по Кавказскому хребту. Происходящие в нем процессы могут спровоцировать литосферные подвижки, поэтому некоторая вероятность землетрясения существует."Однако интенсивных землетрясений в крае еще не было. Учитывая многолетние наблюдения, периодически происходящие толчки выплескивают энергию и не позволяют формироваться ее избыточному количеству, которое могло бы привести к катастрофическим разрушительным процессам", – добавил Колесник.Июньский "гнев Плутона"Самое разрушительное землетрясение в истории Крыма произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Тогда содрогнулся Южный берег от Алушты до Севастополя, а само явление получило название июньский "гнев Плутона".Очаг землетрясения располагался в море, разные крымские города "трясло" с интенсивностью 6-8 баллов. Крымское землетрясение 1927 года только на Южном берегу разрушило и серьезно повредило почти половину жилых домов, санаториев и дворцов. Завалы в Ялте и южнобережных деревнях начали разбирать уже 12 сентября: одинаково опасно было и растаскивать обломки, и оставлять – подземные толчки продолжались.Сотрудник Ялтинской метеостанции Альберт Полумб, увлекавшийся сейсмологией, зафиксировал только в эти сутки 43 толчка разной силы. Энтузиаст ухитрился добыть сейсмограф – прибор прислали после того, как в июне того же года в Крыму произошло сильное, но не вызвавшее больших разрушений землетрясение.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысячеМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевЗемлетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
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Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков

Землетрясение в Турции: затронут ли Крым отголоски стихии

11:21 06.02.2023 (обновлено: 11:25 06.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01:17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Сейсмическая обстановка в Крыму

"На утро понедельника 6 февраля сейсмическая активность в Крыму не зарегистрирована, – сообщили спасатели. – При малейшей угрозе землетрясения МЧС проведет экстренное оповещение населения".
В то же время директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман ранее отмечал, что заранее спрогнозировать землетрясения невозможно, никаких методик для этого не существует. При этом Крым находится в сейсмоопасной зоне, землетрясения здесь возможны в любой момент, напомнил он. Традиционно самые опасные районы - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова.
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Толчки в керченско-анапской зоне: Крым может затрясти в любой момент

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Замруководителя Терцентра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник отметил, что опасаться землетрясения в прибрежных, горных и предгорных районах Кубани не стоит.
"Турецкий разлом достаточно далеко, поэтому землетрясения не "приходят" к нам по материку", – заверил Колесник.
При этом он отметил, что на территории расположен карстовый разлом, который проходит по Кавказскому хребту. Происходящие в нем процессы могут спровоцировать литосферные подвижки, поэтому некоторая вероятность землетрясения существует.
"Однако интенсивных землетрясений в крае еще не было. Учитывая многолетние наблюдения, периодически происходящие толчки выплескивают энергию и не позволяют формироваться ее избыточному количеству, которое могло бы привести к катастрофическим разрушительным процессам", – добавил Колесник.
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Июньский "гнев Плутона"

Самое разрушительное землетрясение в истории Крыма произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Тогда содрогнулся Южный берег от Алушты до Севастополя, а само явление получило название июньский "гнев Плутона".
Очаг землетрясения располагался в море, разные крымские города "трясло" с интенсивностью 6-8 баллов. Крымское землетрясение 1927 года только на Южном берегу разрушило и серьезно повредило почти половину жилых домов, санаториев и дворцов. Завалы в Ялте и южнобережных деревнях начали разбирать уже 12 сентября: одинаково опасно было и растаскивать обломки, и оставлять – подземные толчки продолжались.
Сотрудник Ялтинской метеостанции Альберт Полумб, увлекавшийся сейсмологией, зафиксировал только в эти сутки 43 толчка разной силы. Энтузиаст ухитрился добыть сейсмограф – прибор прислали после того, как в июне того же года в Крыму произошло сильное, но не вызвавшее больших разрушений землетрясение.
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