https://crimea.ria.ru/20230206/zemletryasenie-v-turtsii-zhdat-li-krymu-i-na-kubani-tolchkov-1126803950.html

Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков

Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков

Сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T11:21

2023-02-06T11:21

2023-02-06T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 01:17 (04.17 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Газиантепа, население которого превышает миллион человек.Сейсмическая обстановка в КрымуВ то же время директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман ранее отмечал, что заранее спрогнозировать землетрясения невозможно, никаких методик для этого не существует. При этом Крым находится в сейсмоопасной зоне, землетрясения здесь возможны в любой момент, напомнил он. Традиционно самые опасные районы - вся южнобережная зона и восточная часть Керченского полуострова. Есть ли угроза Краснодарскому краюЗамруководителя Терцентра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник отметил, что опасаться землетрясения в прибрежных, горных и предгорных районах Кубани не стоит.При этом он отметил, что на территории расположен карстовый разлом, который проходит по Кавказскому хребту. Происходящие в нем процессы могут спровоцировать литосферные подвижки, поэтому некоторая вероятность землетрясения существует."Однако интенсивных землетрясений в крае еще не было. Учитывая многолетние наблюдения, периодически происходящие толчки выплескивают энергию и не позволяют формироваться ее избыточному количеству, которое могло бы привести к катастрофическим разрушительным процессам", – добавил Колесник.Июньский "гнев Плутона"Самое разрушительное землетрясение в истории Крыма произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Тогда содрогнулся Южный берег от Алушты до Севастополя, а само явление получило название июньский "гнев Плутона".Очаг землетрясения располагался в море, разные крымские города "трясло" с интенсивностью 6-8 баллов. Крымское землетрясение 1927 года только на Южном берегу разрушило и серьезно повредило почти половину жилых домов, санаториев и дворцов. Завалы в Ялте и южнобережных деревнях начали разбирать уже 12 сентября: одинаково опасно было и растаскивать обломки, и оставлять – подземные толчки продолжались.Сотрудник Ялтинской метеостанции Альберт Полумб, увлекавшийся сейсмологией, зафиксировал только в эти сутки 43 толчка разной силы. Энтузиаст ухитрился добыть сейсмограф – прибор прислали после того, как в июне того же года в Крыму произошло сильное, но не вызвавшее больших разрушений землетрясение.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысячеМощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевЗемлетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших

https://crimea.ria.ru/20220616/tolchki-v-kerchensko-anapskoy-zone-krym-mozhet-zatryasti-v-lyuboy-moment-1123557027.html

https://crimea.ria.ru/20221108/zemletryasenie-proizoshlo-nedaleko-ot-stanitsy-otradnoy-na-kubani-1125280882.html

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