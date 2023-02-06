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Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. В Турции, по предварительным данным, погибли 76 человек, в Сирии - 237.
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

Последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии - фото

10:09 06.02.2023 (обновлено: 10:50 06.02.2023)
 
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В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. В Турции, по предварительным данным, погибли 76 человек, в Сирии - 237.
© AFP 2023 / Nayef Al-Aboud

Спасатели пытаются освободить маленького мальчика из-под обломков рухнувшего после землетрясения здания в сирийском приграничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)

Спасение ребенка из-под завалов после землетрясения в сирийском Азазе
1 из 12

Спасатели пытаются освободить маленького мальчика из-под обломков рухнувшего после землетрясения здания в сирийском приграничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)

© AFP 2023 / Nayef Al-Aboud
© AP Photo Mahmut Bozarsan

Спасатели и медицинские бригады пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке в разрушенном здании в Диярбакыре на юго-востоке Турции. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб на юго-востоке Турции и Сирии.

Разрушения после землетрясения в турецком Диярбакыре
2 из 12

Спасатели и медицинские бригады пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке в разрушенном здании в Диярбакыре на юго-востоке Турции. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб на юго-востоке Турции и Сирии.

© AP Photo Mahmut Bozarsan
© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTV

Люди стоят рядом с машиной скорой помощи, пока спасатели ищут жертв землетрясения. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)

Скорая помощь у разрушенных домов после землетрясения в турецком Диярбакыре
3 из 12

Люди стоят рядом с машиной скорой помощи, пока спасатели ищут жертв землетрясения. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)

© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTV
© AP Photo Ghaith Alsayed

Автомобиль под обломками рухнувшего здания в городе Азмарин, провинция Идлиб, северная Сирия. 6 февраля 2023 года. (AP Photo/Гайт Альсайед)

Разрушения после землетрясения в сирийском Азмарине
4 из 12

Автомобиль под обломками рухнувшего здания в городе Азмарин, провинция Идлиб, северная Сирия. 6 февраля 2023 года. (AP Photo/Гайт Альсайед)

© AP Photo Ghaith Alsayed
© AP Photo Depo Photos

Мужчина обыскивает разрушенные в результате землетрясения здания в Диярбакыре на юге Турции. 6 февраля 2023 года. (Фото AP)

Разрушения после землетрясения в турецком Диярбакыре
5 из 12

Мужчина обыскивает разрушенные в результате землетрясения здания в Диярбакыре на юге Турции. 6 февраля 2023 года. (Фото AP)

© AP Photo Depo Photos
© AFP 2023 / Nayef Al-Aboud

Раненая девочка ожидает лечения в больнице после землетрясения в сирийском пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. По меньшей мере 42 человека погибли на севере Сирии после землетрясение магнитудой 7,8 (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)

Пострадавшие после землетрясения в сирийском Азазе
6 из 12

Раненая девочка ожидает лечения в больнице после землетрясения в сирийском пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. По меньшей мере 42 человека погибли на севере Сирии после землетрясение магнитудой 7,8 (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)

© AFP 2023 / Nayef Al-Aboud
© AFP 2023 / Rami al Sayed

Жители идут среди обломков зданий, разрушенных после землетрясения в городе Джандарис на северо-западе Сирии. (Фото Рами аль САЙЕД / AFP)

Разрушения после землетрясения в сирийском Джандарисе
7 из 12

Жители идут среди обломков зданий, разрушенных после землетрясения в городе Джандарис на северо-западе Сирии. (Фото Рами аль САЙЕД / AFP)

© AFP 2023 / Rami al Sayed
© AFP 2023 / Aaref Watad

Пострадавшие в результате землетрясения доставлены в отделение неотложной помощи больницы Баб аль-Хава. Север сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2023 года. (Фото Аарефа Ватада / AFP)

Переполненная больница после землетрясения в сирийской провинции Идлиб
8 из 12

Пострадавшие в результате землетрясения доставлены в отделение неотложной помощи больницы Баб аль-Хава. Север сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2023 года. (Фото Аарефа Ватада / AFP)

© AFP 2023 / Aaref Watad
© AP Photo Ghaith Alsayed

Люди среди обломоков разрушенного здания в городе Азмарин в провинции Идлиб на севере Сирии. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб юго-востоку Турции и Сирии.(AP Photo/Гайт Альсайед)

Разрушения после землетрясения в сирийском Азмарине
9 из 12

Люди среди обломоков разрушенного здания в городе Азмарин в провинции Идлиб на севере Сирии. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб юго-востоку Турции и Сирии.(AP Photo/Гайт Альсайед)

© AP Photo Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTV

Спасатели ищут жертв землетрясения, которое произошло в Диярбакыре на юго-востоке Турции. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)

Разрушения после землетрясения в турецком Диярбакыре
10 из 12

Спасатели ищут жертв землетрясения, которое произошло в Диярбакыре на юго-востоке Турции. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)

© AFP 2023 / Mahmut Bozarslan/AFPTV
© AP Photo Depo Photos

Разрушенное здание после землетрясения в Пазарчике, провинция Кахраманмарас, южная Турция. 6 февраля 2023 года. (Фото Depo через AP)

Разрушения после землетрясения в турецком Пазарджыке
11 из 12

Разрушенное здание после землетрясения в Пазарчике, провинция Кахраманмарас, южная Турция. 6 февраля 2023 года. (Фото Depo через AP)

© AP Photo Depo Photos
© AFP 2023 / Bakr Alkasem

Сирийские спасатели и местные жители собираются возле обрушившегося после землетрясения здания в пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Бакр АЛКАСЕМ / AFP)

Разрушения после землетрясения в сирийском Азазе
12 из 12

Сирийские спасатели и местные жители собираются возле обрушившегося после землетрясения здания в пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Бакр АЛКАСЕМ / AFP)

© AFP 2023 / Bakr Alkasem
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