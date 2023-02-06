Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

Последствия разрушительного землетрясения в Турции и Сирии - фото
Спасатели пытаются освободить маленького мальчика из-под обломков рухнувшего после землетрясения здания в сирийском приграничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)
Спасатели пытаются освободить маленького мальчика из-под обломков рухнувшего после землетрясения здания в сирийском приграничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)
Спасатели и медицинские бригады пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке в разрушенном здании в Диярбакыре на юго-востоке Турции. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб на юго-востоке Турции и Сирии.
Спасатели и медицинские бригады пытаются добраться до жителей, оказавшихся в ловушке в разрушенном здании в Диярбакыре на юго-востоке Турции. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб на юго-востоке Турции и Сирии.
Люди стоят рядом с машиной скорой помощи, пока спасатели ищут жертв землетрясения. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)
Люди стоят рядом с машиной скорой помощи, пока спасатели ищут жертв землетрясения. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)
Автомобиль под обломками рухнувшего здания в городе Азмарин, провинция Идлиб, северная Сирия. 6 февраля 2023 года. (AP Photo/Гайт Альсайед)
Автомобиль под обломками рухнувшего здания в городе Азмарин, провинция Идлиб, северная Сирия. 6 февраля 2023 года. (AP Photo/Гайт Альсайед)
Мужчина обыскивает разрушенные в результате землетрясения здания в Диярбакыре на юге Турции. 6 февраля 2023 года. (Фото AP)
Мужчина обыскивает разрушенные в результате землетрясения здания в Диярбакыре на юге Турции. 6 февраля 2023 года. (Фото AP)
Раненая девочка ожидает лечения в больнице после землетрясения в сирийском пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. По меньшей мере 42 человека погибли на севере Сирии после землетрясение магнитудой 7,8 (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)
Раненая девочка ожидает лечения в больнице после землетрясения в сирийском пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. По меньшей мере 42 человека погибли на севере Сирии после землетрясение магнитудой 7,8 (Фото Найеф Аль-АБУД / AFP)
Жители идут среди обломков зданий, разрушенных после землетрясения в городе Джандарис на северо-западе Сирии. (Фото Рами аль САЙЕД / AFP)
Жители идут среди обломков зданий, разрушенных после землетрясения в городе Джандарис на северо-западе Сирии. (Фото Рами аль САЙЕД / AFP)
Пострадавшие в результате землетрясения доставлены в отделение неотложной помощи больницы Баб аль-Хава. Север сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2023 года. (Фото Аарефа Ватада / AFP)
Пострадавшие в результате землетрясения доставлены в отделение неотложной помощи больницы Баб аль-Хава. Север сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, 6 февраля 2023 года. (Фото Аарефа Ватада / AFP)
Люди среди обломоков разрушенного здания в городе Азмарин в провинции Идлиб на севере Сирии. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб юго-востоку Турции и Сирии.(AP Photo/Гайт Альсайед)
Люди среди обломоков разрушенного здания в городе Азмарин в провинции Идлиб на севере Сирии. 6 февраля 2023 года. Мощное землетрясение нанесло значительный ущерб юго-востоку Турции и Сирии.(AP Photo/Гайт Альсайед)
Спасатели ищут жертв землетрясения, которое произошло в Диярбакыре на юго-востоке Турции. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)
Спасатели ищут жертв землетрясения, которое произошло в Диярбакыре на юго-востоке Турции. (Фото Махмута БОЗАРСЛАНА/AFPTV/AFP)
Разрушенное здание после землетрясения в Пазарчике, провинция Кахраманмарас, южная Турция. 6 февраля 2023 года. (Фото Depo через AP)
Разрушенное здание после землетрясения в Пазарчике, провинция Кахраманмарас, южная Турция. 6 февраля 2023 года. (Фото Depo через AP)
Сирийские спасатели и местные жители собираются возле обрушившегося после землетрясения здания в пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Бакр АЛКАСЕМ / AFP)
Сирийские спасатели и местные жители собираются возле обрушившегося после землетрясения здания в пограничном городе Азаз на севере провинции Алеппо. 6 февраля 2023 года. (Фото Бакр АЛКАСЕМ / AFP)