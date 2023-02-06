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Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев

В Турции в ночь на понедельник произошло сильное землетрясение. Толчки почувствовали жители шести регионов страны, а также соседней Сирии. В Турции, по предварительным данным, погибли 76 человек, в Сирии - 237.

2023-02-06T10:09

2023-02-06T10:09

2023-02-06T10:50

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землетрясение в турции и сирии

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2023

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