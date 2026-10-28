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Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
Севастополец Владислав Бебнев одержал победу в международных соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T20:44
2026-10-28T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Севастополец Владислав Бебнев одержал победу в международных соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026 в Гонконге. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В частности, севастополец взял золото в личном зачете среди юниоров в открытом классе, в общем зачете в открытом классе, интернациональном зачете в открытом классе и в командном зачете в открытом классе.Владислав выступал в составе национальной сборной. Матч стал важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года в Индонезии.Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин ранее также завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге, сообщали на прошлой неделе в пресс-службе правительства республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбеКрымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингуСевастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
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спорт, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма
Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге

Спортсмен из Севастополя взял золото соревнований по практической стрельбе в Гонконге

20:44 28.10.2026 (обновлено: 20:45 28.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВладислав Бебнев
Владислав Бебнев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Севастополец Владислав Бебнев одержал победу в международных соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026 в Гонконге. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Воспитанник клуба ССК "Альфа-Выстрел", спортсмен Федерации практической стрельбы города Севастополя, мастер спорта международного класса Владислав Бебнев завоевал четыре золотые и две президентские медали", – сообщил Развожаев в своем канале в МАКС.
В частности, севастополец взял золото в личном зачете среди юниоров в открытом классе, в общем зачете в открытом классе, интернациональном зачете в открытом классе и в командном зачете в открытом классе.
Владислав выступал в составе национальной сборной. Матч стал важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года в Индонезии.
Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин ранее также завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге, сообщали на прошлой неделе в пресс-службе правительства республики.
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