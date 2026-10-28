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Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
Российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Астане, пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T19:23
2026-10-28T19:23
2026-10-28T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Астане, пишет РИА Новости Спорт.В финале чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 65 кг соперницей Касабиевой стала Ирина Рынгач из Молдавии. Финальная схватка завершилась со счетом 6:3 в пользу уроженки Крыма, что принесло ей золотую медаль турнира.Касабиевой 24 года, вольной борьбой она начала заниматься с 10 лет. Спортсменка - серебряный призер чемпионата мира 2025 года в Загребе и серебряный призер чемпионата Европы 2026 года в Тиране.В мае 2026 года бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские борцы могут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном.В октябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингуСевастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушуКрымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по Кудо
https://crimea.ria.ru/20261012/krymskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-evropy-po-boksu-1160149342.html
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спорт, алина касабиева, крым, симферополь, новости крыма, казахстан, астана
Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
24-летняя уроженка Симферополя завоевала звание чемпиона мира по спортивной борьбе