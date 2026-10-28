https://crimea.ria.ru/20261028/v-aleshkakh-razminiruyut-marshruty-dostavki-gumanitarnoy-pomoschi-1160599610.html

В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи

В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи

Разминирование маршрутов идет в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T19:02

2026-10-28T19:02

2026-10-28T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Разминирование маршрутов идет в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен. Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается, с начала его действия инцидентов не выявлено, сообщала утром в среду Лантратова.Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек Крым готов принять жителей Алешек – КонстантиновСитуация критическая – Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, яна лантратова, новости, новости сво, херсонская область