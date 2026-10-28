В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи
В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи и выезда людей – Лантратова
19:02 28.10.2026 (обновлено: 19:04 28.10.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Разминирование маршрутов идет в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Это необходимо для выполнения гуманитарной миссии. Сейчас крайне важно обеспечить безопасность дорог, чтобы люди могли покинуть город. На этом сосредоточены наши усилия", - написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Режим прекращения огня на определенных территориях действует с 27 октября, его соблюдают российская и украинская стороны, добавила омбудсмен. Подготовка гуманитарной миссии проходит совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается, с начала его действия инцидентов не выявлено, сообщала утром в среду Лантратова.
Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
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