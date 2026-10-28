Рейтинг@Mail.ru
Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/forum-rossiya---afrika-i-konets-garazhnoy-amnistii-glavnoe-za-den-1160595869.html
Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день
Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит в Москве. Армия России продолжает освобождать населенные пункты в зоне спецоперации и... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T22:33
2026-10-28T22:33
главное за день
новости крыма
в мире
крым
россия
общество
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160596802_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_00cfa02826e7fcaed686d4296cc37305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит в Москве. Армия России продолжает освобождать населенные пункты в зоне спецоперации и уничтожать живую силу врага. В РФ создали перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов рассказал о направленности бюджета республики и пообещал поддержку крымских предприятий в условиях режима ЧС. Последний срок гаражной амнистии в России. Упрощенный порядок выплат для временно отселенных с приграничных территорий семьей с детьми. Подтопления на Южном берегу Крыма.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на форуме Россия – АфрикаЗападные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер. Путин также подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов.Продвижение армии РФПодразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", уничтожил в зоне СВО 1160 боевиков.Перечень стратегических объектовВ России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации. В центре внимания – социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности. Во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.Бюджет КрымаСредства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в среду. По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий.Гаражная амнистияПродлевать сроки действия гаражной амнистии в России больше не будут, проинформировала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила недостаточную активность россиян и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними. Она подчеркнула, что решение о продлении амнистии на пять лет приняли в интересах людей, но не все спешат воспользоваться своим правом. В итоге в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.Упрощенный порядок выплатВременно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщил в среду Социальный фонд России в своем канале в МАКС. Уточняется, что упрощенные правила оформления пособия будут действовать, если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ, а также в случае, если превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты.Подтопления на полуостровеСитуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. По состоянию на утро среды спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. К ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники.При этом спасатели предупредили о том, что населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261028/tovarooborot-mezhdu-rf-i-afrikoy-mozhet-prevysit-50-mlrd-dollarov--putin-1160588877.html
https://crimea.ria.ru/20261028/otoplenie-v-krymu-kuda-uzhe-prishlo-teplo-i-kogda-ego-zhdat-ostalnym-1160593680.html
https://crimea.ria.ru/20261028/krym-naraschivaet-sobstvennoe-proizvodstvo-obem-otgruzhennoy-produktsii-vyros-1160594373.html
https://crimea.ria.ru/20261028/nuzhno-sobirat-novye-pakety-zelenskiy-pozhalovalsya-na-ssha-1160590560.html
https://crimea.ria.ru/20261028/chp-v-ispanii-chislo-pogibshikh-pri-stolknovenii-poezdov-vyroslo-do-64--1160593056.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160596802_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_e69f834d78974018d7ed3f4acc038fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, в мире, крым, россия, общество, новости
Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день

Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии – главное за день

22:33 28.10.2026
 
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил выставку форума "Россия - Африка" в Москве
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку форума Россия - Африка в Москве
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит в Москве. Армия России продолжает освобождать населенные пункты в зоне спецоперации и уничтожать живую силу врага. В РФ создали перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов рассказал о направленности бюджета республики и пообещал поддержку крымских предприятий в условиях режима ЧС. Последний срок гаражной амнистии в России. Упрощенный порядок выплат для временно отселенных с приграничных территорий семьей с детьми. Подтопления на Южном берегу Крыма.
О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Путина на форуме Россия – Африка

Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер. Путин также подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 14:42
Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

Продвижение армии РФ

Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", уничтожил в зоне СВО 1160 боевиков.

Перечень стратегических объектов

В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации. В центре внимания – социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности. Во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.
Котельная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 16:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным

Бюджет Крыма

Средства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в среду. По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий.
Промышленность Крыма
Вчера, 16:53
Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос

Гаражная амнистия

Продлевать сроки действия гаражной амнистии в России больше не будут, проинформировала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила недостаточную активность россиян и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними. Она подчеркнула, что решение о продлении амнистии на пять лет приняли в интересах людей, но не все спешат воспользоваться своим правом. В итоге в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 15:15
"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США

Упрощенный порядок выплат

Временно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщил в среду Социальный фонд России в своем канале в МАКС. Уточняется, что упрощенные правила оформления пособия будут действовать, если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ, а также в случае, если превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты.
Спасатели работают на месте столкновения двух высокоскоростных поездов между городами Мора и Оргас, недалеко от Толедо, Испания, 28 октября 2026 года. REUTERS/Violeta Santos Moura - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 16:14
ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64

Подтопления на полуострове

Ситуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. По состоянию на утро среды спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. К ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники.
При этом спасатели предупредили о том, что населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаВ миреКрымРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 октября
22:33Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день
22:11Жительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотики
21:55На Кубани ученые разработали леденцы и фиточай от кариеса
21:45Для Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускоритель
21:31В Севастополе внедорожник сбил женщину на "зебре"
21:2690 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
21:17Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мира
20:56В России для школьников разработали учебники о правильном питании
20:44Севастополец взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
20:31Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси – о чем говорили лидеры
20:1380 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денег
19:45Под Феодосией за три года построят круглогодичный курорт
19:34В Испании объявлен траур в связи с железнодорожной катастрофой
19:23Уроженка Крыма стала чемпионкой мира по спортивной борьбе
19:20Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему
19:02В Алешках разминируют маршруты доставки гуманитарной помощи
18:52Падение лифта с людьми в Севастополе: приговор оставили без изменения
18:36"Золотые пески России": Крым представил в Москве опыт создания новых курортов
Лента новостейМолния