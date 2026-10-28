https://crimea.ria.ru/20261028/forum-rossiya---afrika-i-konets-garazhnoy-amnistii-glavnoe-za-den-1160595869.html

Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день

Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Форум Россия - Африка и конец гаражной амнистии: главное за день

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит в Москве. Армия России продолжает освобождать населенные пункты в зоне спецоперации и... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T22:33

2026-10-28T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходит в Москве. Армия России продолжает освобождать населенные пункты в зоне спецоперации и уничтожать живую силу врага. В РФ создали перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов рассказал о направленности бюджета республики и пообещал поддержку крымских предприятий в условиях режима ЧС. Последний срок гаражной амнистии в России. Упрощенный порядок выплат для временно отселенных с приграничных территорий семьей с детьми. Подтопления на Южном берегу Крыма.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на форуме Россия – АфрикаЗападные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер. Путин также подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов.Продвижение армии РФПодразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун", уничтожил в зоне СВО 1160 боевиков.Перечень стратегических объектовВ России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации. В центре внимания – социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности. Во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.Бюджет КрымаСредства на поддержку крымских предприятий в условиях режима чрезвычайной ситуации будут заложены в бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в среду. По словам Константинова, приоритетом остается реализация всех социальных обязательств, поддержка участников СВО и их родных, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц из числа других льготных категорий. Средства на эти нужды составят основу бюджетных расходов Крыма при любом развитии событий.Гаражная амнистияПродлевать сроки действия гаражной амнистии в России больше не будут, проинформировала в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко отметила недостаточную активность россиян и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними. Она подчеркнула, что решение о продлении амнистии на пять лет приняли в интересах людей, но не все спешат воспользоваться своим правом. В итоге в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.Упрощенный порядок выплатВременно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщил в среду Социальный фонд России в своем канале в МАКС. Уточняется, что упрощенные правила оформления пособия будут действовать, если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ, а также в случае, если превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты.Подтопления на полуостровеСитуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. По состоянию на утро среды спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. К ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники.При этом спасатели предупредили о том, что населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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